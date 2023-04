Krizmaszentelési misék külhoni egyházmegyéinkben

Gyulafehérvári Főegyházmegye

Nagycsütörtökön, április 6-án délelőtt 10 órakor a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban ünnepi szentmisét mutatott be a főegyházmegye számos papjával Kovács Gergely érsek, Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Kerekes László segédpüspök és Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

Kovács Gergely érsek homíliájában hangsúlyozta, hogy nagycsütörtök napján két liturgikus ünneplést tart az egyház: megemlékezik a papság és az Eucharisztia megalapításáról. „Most, a krizmaszentelési szentmisén ténylegesen látható és megtapasztalható a megyéspüspök, a papság és a hívek egysége. Azonban az egység bármikor könnyen megbomolhat. Szentmisénkben imádkozzunk az egységért és kérjük a Mindenható Atya bocsánatát, ha bármi módon vétettünk az egység ellen” – kérte papjait és híveit az érsek.

A homíliát követően a jelenlévő püspökök és papok megújították a papszentelésben tett ígéreteiket, ugyanakkor Kovács Gergely érsek megáldotta a betegek és katekumenek olaját és megszentelte a krizmát. A szent olajok a keresztelés, a bérmálás, az egyházi rend és a betegek kenete szentségének kiszolgáltatásánál, valamint templom- és oltárszenteléskor használja a diakónus, a pap vagy a püspök.

Fotó: Kováts Álmos Botond

* * *

Szabadkai Egyházmegye

Szabadkán, április 6-án, nagycsütörtökön az Avilai Szent Teréz Székesegyházban, bemutatott olajszentelési szentmisével kezdte meg Santo Gangemi, Szerbia új apostoli nunciusa, szentszéki nagykövet a nagyböjti időszak végét jelentő szent három nap szertartásait, Fazekas Ferenc, egyházmegyei kormányzó és közel 80 lelkipásztor koncelebrálásával.

Az apostoli nuncius szentbeszédében elmondta, hogy „Jézus, akire irányítjuk tekintetünket ugyanaz, akit kritikával illettek, üldöztek, álnokul elárultak, akit gonoszul elfogtak, igazságtalanul elítéltek, cinikus lélekkel megkínoztak, kegyetlenül meggyötörtek és megöltek. Ugyanakkor azonban az a Jézus, aki dicsőségesen feltámadt, aki „eljön a felhőkön és látni fogja minden szem, azoké is, akik átszúrták és a föld minden nemzete mellét veri majd, vagyis a megdicsőült és feltámadt Krisztus.“ Majd kifejtette: „Ez az olajszentelési szentmise, amelyet gondviselésszerűen akkor ünneplünk, amikor maga a természet is újraébred és újjáéled, mintegy a téli elmúlás után, úgy számunkra is a hideg és a lustaság egyes pillanataira a tavasz és új kivirágzásnak kell következnie; egy fokozott lelkipásztori lelkesedés, amely az imából és Krisztussal való találkozásból születik, aki életkorunkkal nem törődve „megújítja ifjúságunkat”.

Szentbeszédének zárógondolataiban Gangemi érsek felhívta mindannyiunk figyelmét, arra, hogy énekkel magasztaljuk az Úr szeretetét ezért az egyházért, amely nincs híján a lelkesedésnek és amely az elmúlt hónapok során nem fáradt bele a könyörgésbe, hogy mihamarabb új pásztort kapjon, „aki a nyáj előtt jár”.

Fotó: Ková Attila, Ková Ákos

* * *

Temesvári Egyházmegye

Az olajszentelési misét Pál József Csaba megyéspüspök április 6-án, nagycsütörtökön délelőtt a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban mutatta be az egyházmegye papságának koncelebrálásával.

Szentbeszédében a főpásztor a következőképpen fogalmazott: Ma és különösen ezekben a napokban figyelmünk középpontjában Jézus áll, aki azt akarta, hogy az emberek a Mennyei Atyával megbékélve, Ővele és egymással is egységben éljenek. Ezért adta az életét. Ma megszenteljük az olajokat, megújítjuk ígéreteinket, és mindenekelőtt Neki ígérjük meg, hogy hűségesek akarunk lenni Hozzá, az Ő küldetéséhez, illetve a Tőle kapott küldetéshez – fogalmazott a főpásztor.

A szentmisén jelen volt a Gerhardinum Római Katolikus Líceum negyven növendéke is, akik Kocsik Zoltán lelkipásztor, az iskola igazgatója, valamint több tanár kíséretében érkeztek a szentmisére. A liturgia zenei szolgálatát az egyházmegye plébániáiról érkezett kántorok látták el.

* * *

Munkácsi Egyházmegye

Április 5-én, nagyszerdán a munkácsi székesegyházban volt a krizmaszentelési mise, amelyet Lucsok P. Miklós OP püspök, apostoli kormányzó mutatott be az egyházmegye papjaival együtt. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Majnek Antal OFM nyugalmazott püspök, az egyházmegye esperesei, plébánosai, és részt vettek szerzetesek, szerzetesnők, közösségek és mozgalmak képviselői, valamint a különböző plébániákról érkező hívek.

Lucsok Miklós püspök prédikációjában figyelmünket először arra a „felkenésre” irányította, amikor Isten gyermekei lettünk. „A keresztség szentségében mindannyiunkat megkentek a szent olajjal. Részesedtünk Isten kegyelmében, erejében, beteltünk a Szentlélekkel. A király gyermekei lettünk. Ezzel a „felkenéssel” minden keresztény Isten gyermekévé válik – ez olyan nagy méltóság, amelyet ritkán tapasztalunk.

Az Univerzum Királyának gyermekei vagyunk, aki megteremtette ezt a világot, és ránk bízta, hogy annak jó gondnokai legyünk.

Arra vagyunk hivatva, hogy próféták legyünk, hogy elmondjuk az igazságot: Isten a Szeretet. Jézus azért jött, hogy megmentsen minket bűneinktől és örök életünk legyen.”

Homíliáját a püspök azzal a bátorítással zárta, hogy imádkozzunk a harmadik Isteni személyhez: „Testvéreim, a húsvéti szent napokban, amikor belemerülünk annak a titoknak a mélységébe, ami megtörtént, amikor átéljük a megváltás misztériumát, kérjük a Szentlelket, hogy újítsa meg bennünk azokat a kegyelmeket, amelyeket a megkenetéssel kaptunk.”

A homília elhangzása után a diakónusok behozták azt a három edényt, amelyben a szentelésre előkészített szent krizmához való olaj, a betegek olaja és a keresztelendők olaja volt. Ezt követően a papság megújította fogadalmát, és megszentelték az olajokat, amelyeket a papok egész évben használni fognak.

