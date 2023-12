Kukkantsunk be együtt a zugligeti Manréza egykori épületébe, a Nemzeti Nyomozó Iroda székhelyére!

A száz éve született Muzslay István jezsuitáról idén augusztusban forgatott dokumentumfilmet Pásztor Péter operatőr és Janka György vágó, szerkesztő Siptár Dániel történész szakértő segítségével. A forgatás során eljutottak a zugligeti Nemzeti Nyomozó Irodába is, ahol István atya számos ismert magyar jezsuitával végezte újoncidejét a noviciátusnak is otthont adó egykori Manrézában. Az izgalmas helyszínre érve érezték, hogy az ott forgatott képsorokat különálló videóban is érdemes volna bemutatni, hiszen a szigorúan őrzött területre csak nagyon ritkán és komoly engedélyekkel lehet bejutni. Ezért is készült el az az exkluzív összeállítás.

A Nemzeti Nyomozó Iroda jellegéből fakadóan a forgatáskor is csak komoly biztonsági ellenőrzések után léphettek be a területre, telefonok, elektronikus eszközök nélkül, állandó kísérettel. A birtokon sem forgathattak akárhol, és kvázi titoktartás mellett vezették körbe a stábot a kertben és az épületben.

Kit érintett meg annyira a Manréza alapkőletétele, hogy „emiatt” belépett a rendbe? Milyen kincseket rejtettek el a kertben, ahol úszómedence és mechanikus szobor is volt? Miért lett végül a dobogókői Kádár-villa és pártüdülő a lelkigyakorlatos ház új helyszíne? A rendkívüli kisfilmből ez is kiderül.

További képek az épület jezsuita korszakából ITT találhatók.

Forrás, fotó és videó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír