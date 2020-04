Különös húsvét! – Több mint kétezer Új Ember indult útnak a teljesebb ünnepért

Tegnap az újságok csomagolásakor, az akkor készült fotóról égett szívembe Bíró László püspök atya címlapos írásának címben (is) megfogalmazott üzenete: Különös húsvét! Ennél jobban nem lehet összefoglalni, hogy mi az, ami most történik. Hogyan készülünk, hogyan éljük meg a nagyhetet és húsvétot? Akkor is, ha a szent három nap előtt mintha soha nem látott módon gyorsult volna fel az életünk, miközben a külső veszélyhelyzet okán meglévő keretek próbálnak lelassítani, otthon tartani minket.

Nagyhétfőn délben meghirdettük, hogy közelségünk kifejezéseként úgy döntöttünk, hogy a húsvét megünneplését szeretnénk kiadványunkkal megkönnyíteni. Ezért aki nagykedd délig e-mailen jelezte, hogy más csatornákon nem jut el hozzá a lap (a templomainkba és az újságárusokhoz továbbra is eljutattjuk kiadványainkat), azok számára az Új Ember ünnepi dupla számát ingyenesen (beleértve a postai költséget is) eljuttatjuk a postaládákig.

24 óra leforgása alatt e-mailek özöne érkezett. Akármennyire is fájt, de a címlisták elkészítése és a postázás megkezdése miatt egy órával a határidő lejárta után, 13 órakor leállítottuk az e-mailek fogadását. Több mint kétezer hetilapra érkezett bejelentett igény, amelynek túlnyomó többsége egyéni volt, de érkeztek idősotthonokból, kórházakból, településekről is megkeresések, hogy segítsünk… – és nem mondtunk nemet.

Tegnap délután következett a megfeszített munka második fele, miután gyorsaságukban és precizitásukban kvalitással rendelkező kollégáim az e-mailek alapján elkészítették a címlistákat; majd a raktárban elkezdődött az újságok borítékba helyezése, felcímkézése. Első körben az egyéni kérésekre a vidéki címekre juttattuk el a hetilap ünnepi számát. A posta azt az információt adta, hogy csak elsőbbségi küldeményként tudják biztosítani a küldemények húsvétig történő eljutását (nagypéntek munkaszüneti nap), így ha nagyobb anyagi terheket is róttak ránk, de tegnap a lapok többségét az esti zárás előtt postára adtuk. Sőt Budaörsre és Érdre már tegnap este kivitte az újságokat a jelen cikkhez készített képek alkotója.



Ma reggel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus munkatársai és önkéntesei a raktárnál sorakoztak fel, és megkezdődött a budapesti címekre a személyes kiszállítás: gyalogosan, biciklivel, motorral, tömegközlekedéssel. A NEK vezető munkatársai pedig nyakukba vették az országot, ma és holnap Egerbe, Pusztaszabolcsra, Velencére, Székesfehérvárra, Várpalotára és Ősibe viszik ki a nagyobb számú példányokat.

Közben jelen sorok írója is elindult családjával az angyalföldi címekre. Habár csak a postaládákig vittük, visszük a küldeményeket, de – az önkéntesek beszámolói alapján – ki-ki az adott helyzetben az erkélyről, a lépcsőházból integetve és megköszönve, vagy egyenesen az utcán utánunk szaladt, és mintha nem hitte volna, hogy mindez megvalósulhat, könnyfakasztóan őszinte köszönetet mondott az ünnepi lapért és kiszállításáért.

Ha mindehhez még hozzáveszem, hogy azt a nem kevés pénzt, amibe a postázás kerül, egy baráti, munkahelyi kör szeretné részben adományként összedobni, akkor tényleg azt mondhatom, hogy különös az idei húsvét! Abban mindenképpen, hogy mintha mindannyiunk szívét nem a járvány okozta bénultság, hanem – ha nem is fizikai értelemben – az egymáshoz közelebb lépés jellemezné. Mely által hiszem, hogy a Jóistenhez, a feltámadt Úrhoz is közelebb jutunk!

Fotó: Ambrus Marcsi/NEK

Kuzmányi István/Magyar Kurír