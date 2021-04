Lackfi János: A bojlerjavítás zsoltára

A BOJLERJAVÍTÁS ZSOLTÁRA

Uram, nem én leszek az,

aki elárullak?

Hiszen együtt nyúltunk a tálba,

pedig mindent gondosan

előkészítettem,

nagycsütörtökön még a

bojlert is megjavíttattam,

le kellett ereszteni,

vödörszám hordtam fel

a vért, lavórban a

csontszilánkokat,

öntöztem vele a kertet

különösebb lelkifurdalás nélkül,

mert meg kell lennie.

Uram, minden háztartásban

folyamatosan forrón

tartanak százhúsz liter

vért, van, akinél százötvenet,

kétszázat is, minden házban

a sarokban lóg a te forró,

eleven tested, nem nagyon

törődünk vele,

csak megfiatalodhassunk

a fürdő által.

Akkor van baj, Uram,

ha nem ömlik automatikusan,

ha koszosak maradunk,

és az edényeink is szennyesek,

kívülről mint a fehérre meszelt

sírok, belül meg csupa rohadás.

Mondd, nem én leszek az?

Csupa jószándékommal,

a nemsokára megérkező

rokonokkal, akikkel körbeüljük

asztalodat, és felfalunk téged,

akiknek Húsvétra szétosztjuk

a piacon vett datolyát, pisztáciát,

lehet, hogy éppen tojást festünk,

az új élet jelképét,

és akkor árullak el,

éppen ezzel a jól olajozott

szervezéssel árullak el,

de hát hogyan csinálnám

másképp, Uram?

Közben egy titkos számláról

aktiválja magát a banki művelet,

SMS-t kapok, harminc

ezüstpénz érkezett,

rendszeren belüli

utalás, pedig munkanap sincs.

Vegyek belőle telket, Uram?

Építsek rá házat,

függesszek fel az egyik sarokban

egy forró hengertestet,

telistele a te véreddel,

és abban fürödjek,

fürödjek éjjel és nappal,

hogy izsópnál fehérebbre

moshass engem, Uram?

