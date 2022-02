Láncszem vagyok – Öt évtized „margitos” dalai online

– Milyen visszajelzések érkeztek a novemberi megjelenést követően?

– Hála Istennek, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Mivel amatőr kórus vagyunk, kevesen számítottak olyan profi végeredményre, mint amivel sikerült előállnunk. Jellemző volt, hogy sokan visszajöttek további CD-ket venni ajándékba az ünnepekre.

(...) Az akkori plébános, Bölcsvölgyi Zoltán atya igazi karizmatikus vezető volt; neki köszönhetően komoly ifjúsági élet szerveződött a Lehel téri templomban (Budapesten – a szerk.). 1975-ben a nagymarosi találkozók és Sillye Jenő dalai további lendületet adtak a frissen alakult kórusnak. Ezek, továbbá az akkori zenei környezet, a közösségben megélt imádságos lelkület saját szerzemények születését eredményezték. E dalokat azóta is énekeljük és szeretjük, viszont valamiért – mondjuk úgy – megrekedtek templomunk falai között. Bízunk benne, hogy a felvételekkel új lendületet adhatunk nekik, hogy ez által még több közösséghez és hívőhöz juthassanak el.

– A gitáros keresztény könnyűzene területén nem gyakori a lemezmegjelenés. Esetetekben hogyan zajlott a folyamat?

– Régi terv volt a lemez elkészítése, de sokáig csak álom maradt. Plébánosunk, Monostori Laci atya is biztatott már minket, de kapacitás hiányában még nem történt előrelépés. Az idő végül a pandémia harmadik hullámának kezdetén jött el. Leálltak a próbák, elmaradtak a közösségi alkalmak, és a vasárnapi szolgálatokra sem kerülhetett sor. Az így felszabaduló időben kezdődött a munka, amely közel egy éven át tartott. Favari Henrik és Király Geri barátom hosszú hónapokon keresztül készítették és csiszolták a gitár- és zongorasávokat, melyek a dalok gerincét adták. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának hála profi körülmények között folytatódhattak a munkálatok, így a kórus részeit már stúdióban rögzítettük. Hogy ilyen minőségű anyag szülessen, szükség volt Dandó Zoltán közreműködésére, aki a hangkeverést és a masteringet végezte. A neves szakember korábban olyan zenekarokkal dolgozott együtt, mint az R-GO vagy a Hooligans, de az X-Faktorba is készített zenei alapokat. Nagyon büszkék vagyunk a végeredményre.

– Magától értetődő volt, hogy digitális formában is megjelenik az album?

– Többen, főleg fiatalok jelezték, hogy oké, a CD megvásárlásával támogatják a plébániát, de attól még meghallgatni nem fogják tudni, mert nincs mivel lejátszani azt… Az elmúlt években alaposan megváltoztak a zenehallgatási szokások, és ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell, ha sok embert szeretnénk elérni – márpedig ez a cél. Ezért döntöttünk úgy, hogy digitális formában is publikáljuk a lemez dalait. Fontos, hogy mi is használjuk a modern kor adta lehetőségeket, melyek így válhatnak az evangelizáció eszközévé.

A MIÉnK első lemeze a Spotify-on és ITT is meghallgatható.

A kottákat ITT lehet elérni.

Fotó: Margitos Ifjúsági ÉnekKar Facebook-oldala

