Lectio Petri-találkozókat tartanak a Vatikánban Szent Péter örökségének felfedezésére

A vatikáni bazilika, a Fratelli Tutti Alapítvány és a Pogányok Udvara Alapítvány által támogatott kezdeményezést október 20-án mutatták be a szentszéki sajtóközpontban.

„A Szent Péter-bazilika találkozzon a világgal és nyíljon meg a világ felé” – Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter pápai bazilika főpapja, a pápa vatikánvárosi általános helynöke ebben a reményben mutatta be csütörtökön délelőtt a „Lectio Petri”-ciklust. A négy találkozó közül az első október 25-én, kedden este fél 7-kor kezdődik.

A sajtótájékoztatón Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke és a „Pogányok Udvara” kezdeményezés alapítója ismertetett néhány jelentősebb evangéliumi szakaszt, amelyek leírják az apostolt és hivatását. Az első találkozó címe Szent Péter élete. Krisztus követése, a könnyek és a vértanúság. „Péter lenyűgöző és összetett figura, aki az evangéliumokban is szerepel, gyengeségeivel és törékenységével együtt. Történetét különböző mozzanatok tarkítják, amelyeket »fázisoknak« is nevezhetünk. Egy hívő ember ma is átélheti ezeket: a meghívás, az árulást eredményező válság, majd a megtérés és a végső rehabilitáció.

Modern ember, akit érdemes mélyebben megismerni. Élete nemcsak egy megdicsőült ember története, hanem egy olyan személyé, aki magával hordozza a gyengeségét”

– hangsúlyozta Ravasi bíboros.

A nemzetközileg ismert és elismert Alba Rohrwacher színésznő az evangéliumból olyan szakaszokat olvas fel, amelyek Péter primátusának, Jézus megtagadásának és a Galileai-tó partján való megjelenésének témáit érintik. Az estét új és eredeti módon gazdagítja egy vonósnégyes előadása. Mozart Ave verum corpus, Händel Cantate Domino, illetve Alessandro Marcello c-moll oboa- és vonóskoncertjének Adagióját adják elő.

Mauro Gambetti bíboros vezeti be és zárja le a Lectio Petrit. „Hálával és áhítattal tekintünk az első apostolra, hogy átkelt a Földközi-tengeren, és megérkezett Rómába, abba a városba, amelyet a költő Tibullus „öröknek” nevezett, és hogy tanúbizonyságot tett Jézus iránti szeretetéről. Péter követte a Mestert azzal, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzá.

Örökül hagyta azt a küldetést, hogy legyünk az Egyház alapköve, amely minden néphez és kultúrához fordul, hogy együtt építsék fel az egyetemes testvériséget.

Ezt az örökséget az apostoli hagyomány őrzi, amely a mai napig megszakítás nélkül él. Péter hitének fényében szeretnénk megvilágítani Egyházunk arcát, és jobban megérteni azt az utat, amelyet a Tanítóhivatal a II. Vatikáni Zsinattól Ferenc pápáig megmutat minden népnek a harmadik évezredre.”

A tervek szerint egyelőre négy alkalom szerepel a programban. A második találkozón november 22-én, kedden egy katolikus, egy protestáns és egy ortodox teológus beszélget a péteri primátus kérdéséről. A találkozó témája: E sziklára építem egyházamat. Az előadók nevét még nem tették közzé. Ravasi bíboros elmondta, hogy meghívta Paolo Ricca valdens teológust és lelkészt.

A 2023. január 17-i Lectio Petri A bennünk élő reménynek értelmet adni témával foglalkozik. A középpontban a szent alakja áll a történelemben és a kultúrában. Felszólal majd Ravasi bíboros, és kommentálja Péter két levelét, valamint Plinius levelének néhány részletét, amely az egyik legősibb, az első keresztények életét leíró forrás. A zárszót Giuliano Amato professzor, az olasz alkotmánybíróság korábbi elnöke, a Pogányok Udvara Alapítvány elnöke tartja majd, aki a hit és a társadalom kapcsolatáról elmélkedik.

Ravasi bíboros rámutatott: „Péter, akinek nevét a legtöbbet idézi az Újszövetség Krisztus neve után, közvetítő volt a zsidó-keresztény és a pogány egyházak között, és Pál apostol szerint Krisztus feltámadásának első hivatalos tanúja volt, de nem csak a katolikus hitre és hagyományra volt hatással. Ez a kezdeményezés éppen ezért különösen fontos: minden találkozó hozzájárul ahhoz, hogy Péter apostol más-más oldalát mutassa be a teológiában, a művészetekben, a történelemben és a kultúrában. Szeretnénk megszólítani a hívőket, de a nem hívőket is.” A bíboros ezzel kapcsolatban felidézte, hogy

amikor Bernini a Szent Péter-tér oszlopcsarnokát tervezte, két kart kívánt ábrázolni, amelyek nemcsak a katolikusokat, hanem az egész emberiséget is átölelik.

A vatikáni bazilika ezért a Pogányok udvara kezdeményezés alapítója szerint „vallásközi és interkulturális hely”.

Az utolsó találkozón, március 7-én a Lectio Petri témája a Quo vadis lesz, közreműködnek a kultúra világának képviselői, hogy elmeséljék, hogyan vonult végig Péter alakja a művészet, az irodalom és a zene évszázadain. „Négy találkozóval kezdjük, de ciklikusan szeretnénk újra bemutatni a művészet és a hit előadásait – árulta el Gambetti bíboros.

Péter sírjának őrzése ösztönöz és kihívást jelent. Péter misszionárius, akit követni kell: személye valójában azt üzeni, hogy az isteni a mi szegényes tanúságtételünkön keresztül is megnyilvánulhat a világban.”

A Szent Péter-bazilika bíboros főpapja a sajtóbemutató végén az újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy már előrehaladott fázisban van a bazilikába való gyorsabb bejutást elősegítő projekt azok számára, akik csak imádkozni jönnek. „Az év végéig elkezdjük ezt a kísérletet, az útvonalakat kettéosztva látni fogjuk, hogyan alakul a turisták és a hívek bejutása. Június óta számoljuk a belépéseket, és soha nem voltak napi 47 ezer alatt. Kétségtelenül a turisták vannak többen, de sokan vannak, akik imádkozni jönnek” – fogalmazott Gambetti bíboros.

Gambetti bíboros azt is megerősítette, hogy Szent Kim Taegon András koreai vértanú szobrát a bazilika külső oldalán található fülkék egyikében helyezik el: ez lesz az első az országokat, népeket és földrajzi területeket képviselő szenteket ábrázoló szoborsorozatban.

Végül a főpap elégedetten kommentálta a Kövess engem. Péter élete című október 2. és 16. közötti épületvetítéssel kapcsolatos adatokat. A bazilika homlokzatára vetített fényjáték kapcsán Gambetti bíboros kijelentette: „Hamarosan befejezzük az adatgyűjtést. Az első benyomás alapján a mérleg nagyon pozitív, megnyugtató és biztató. A tartalom minősége fontos, és mindenki megszólítása mindenképpen egy hozzáadott érték. Valójában az a szándék, hogy találkozzunk a világgal: hogy a bazilika megnyíljon a világ előtt.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír