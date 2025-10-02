Légy azzá, aki vagy! – A férfiidentitásról hangzott el előadás Nagyváradon

A főpásztor köszöntőjében arról szólt, hogy a több mint tízéves múltra visszatekintő előadás-sorozat közül ez az első, amely a férfiaknak szól, ahol a férfi identitás alapvonásairól, kihívásairól és lehetőségeiről hallhatnak értékes gondolatokat.

„Mindenki egyedi, a teremtés megismételhetetlen csodája, aki hozzá tud adni valamit a világ szépségéhez és boldogságához. Ezt keressük mindannyian egyénileg, mint szülők, házastársak, a közösség tagjai, ezért fontos, hogy elinduljunk ilyen irányban is” – fogalmazott Böcskei László püspök.

A résztvevők reflexióiból idézünk az előadásról:

„Jónak látom, ha a férfiakkal külön foglalkozunk, mert kevesen vannak jelen a templomban, a közösségekben. Nagyon értékes előadás volt, ahol elhangzott az is, hogy az apa jelenléte milyen fontos a gyerekek lelki fejlődésében is. Az apa másképp gondolkozik, mint az anya – ha ezt nem tudják, akkor sok konfliktus keletkezhet köztük; ha ennek tudatában vannak, akkor jobban megy egymás elfogadása. Nem verseny eredményei vagyunk, hanem egy találkozásé. Az első sejt keletkezésekor eldől a gyermek neme, és ez nem választható.

Új dolgokat tanultam, amit közösségi vezetőként használhatok. Mint lelkiatya fontosnak tartom, hogy ezen a téren is fejlődjek. Ezért jónak látnám, ha még lenne ilyen jellegű tanítás.” (Ozsváth József plébános)

„Leginkább az ragadott meg az előadásból, hogy mekkora felelőssége van az apának a gyermeknevelésben. Nyilvánvalóan fontos, hogy az apa jelen legyen a gyermekek fejlődése során, de az előadás hatására még inkább fel tudtam ismerni, hogy apaként hatalmas felelősségem van abban, hogy a gyermekemnek milyen lesz az első benyomása, és milyen képe alakul ki elsősorban Istenről és a világról. Miért tartom fontosnak, hogy ez folytatódjon? Sok férfi keresi a férfiúi identitását, és amíg ők nem erősödnek meg benne, addig apaként sem tudják majd olyan jól szolgálni a rájuk bízottakat. Az ilyen és ehhez hasonló események platformot biztosítanak és segíthetnek a tudás megszerzésében, amit aztán gyakorlatba tudnak ültetni a férfiak.” (M. M.)

„Nem először veszek részt Pécsi Rita előadásán. Ezúttal is elgondolkodtató és megfontolandó gondolatokat osztott meg velünk a férfi lélekről és a férfiak (apák) életfeladatairól. Ami engem megérintett és megerősített, hogy mennyire fontos az apák jelenléte a gyermek életében és nevelésében. Remélem, hogy ennek a kezdeményezésnek lesz folytatása és több érdeklődőt be fog vonzani, mivel nagyon fontos a férfiak jelenléte az egyházban.” (Varga István)

„Egy igazán értékes és elgondolkodtató előadáson vettünk részt, ami számomra kétszeresen is mondanivalót hordozott fiús anyaként. Mennyire fontos az, hogy a családon belül a férfi ne csak támasz, hanem példakép és szeretetteljes jelenlét is legyen. Az előadás nemcsak új nézőpontokat adott, hanem megerősített abban, hogy a család ereje a kölcsönös tiszteletből, szeretetből és felelősségvállalásból fakad. Azt gondolom, igazán hasznos lenne, ha ennek a kezdeményezésnek lenne folytatása, amely a nő és az anya szerepére is fókuszálna, illetve a család egészére.” (Braun Enikő)

„Az előadás azon része, ami a férfikor időszakait taglalta, egy röntgent csinált az életemről. A tüneteimet egymás után sorolta; a kép tiszta volt, a diagnózist magam állítottam fel. Mindezt úgy tette, hogy közben semmi ellenállást nem éreztem. Ellenkezőleg, néha még kacagtunk is magunkon. Amit hallottam, egyszerre volt meglepő, felszabadító és megerősítő számomra.” (M. T.)

A találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult; az előadás folytatásának igénye is megfogalmazódott a résztvevőkben.

