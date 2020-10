Légy JótEvő! – Ételmentő akcióval segíthetünk hajléktalan embereket

A koronavírus miatt törekszünk a személyes interakciók csökkentésére, és maszkok mögé bújva nehezebben vesszük észre nélkülöző embertársainkat. Magyarországon jelenleg is több mint 15 ezer hajléktalan ember él, akik nehezen vészelik át a mindennapokat, akár hónapok is eltelnek anélkül, hogy főtt ételhez jutnának, a járvány miatt pedig a vendéglátásban dolgozók megélhetése is nehézzé vált. Eközben az éttermekben, pékségekben és boltokban rengeteg még fogyasztható élelmiszert dobnak ki, aminek ha csak egy részét meg tudnánk menteni, már jelentősen csökkenthető lenne az éhezés és az ételpazarlás is. A Munch.hu JótEvő kezdeményezésével most mindannyian tehetünk az ellen az ellentmondásos helyzet ellen, hogy az ételpazarlás és a nélkülözés egyszerre van jelen társadalmunkban.

A Munch.hu (az angol munch: ’rágcsál’ szóból – a szerk.) egy olyan alkalmazás és honlap, ahol a vendéglátóhelyek akár 60 százalékos kedvezménnyel tudják értékesíteni az aznap el nem adott ételt. A vendégek így alig pár száz forintért juthatnak érintetlen, jó minőségű ételekhez, a vendéglátóhelyek csökkenteni tudják a veszteségüket, miközben a környezetünkért is tesznek az ételpazarlás csökkentésével. A program keretei között most olyan ételek is megvásárolhatók a platformon, amelyeket a Munch.hu csapata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen fedél nélkül élő embereknek juttat el október 9-én, a hajléktalanság nemzetközi napjának előestéjén. A Munch.hu közössége arra buzdít mindenkit, hogy vegyen részt a kampányban, hiszen egyetlen adag meleg étel már nagyon sokat segít.

„Miközben Magyarországon évente átlagosan 65 kilogramm ételt dobunk ki fejenként, körülöttünk rengetegen nélkülöznek. A Munch.hu számára azért különösen fontos a JótEvő kezdeményezés, mert így nemcsak ételt tudunk menteni, hanem biztosak lehetünk abban, hogy ezek az adagok olyan helyre kerülnek, ahol arra a legnagyobb szükség van. Nyilvánvalóan egy-egy ilyen kezdeményezés nem tudja megoldani sem az ételpazarlás, sem az éhezés problémáját, de az a célunk, hogy különösen ezekben a nehéz időkben fokozottan figyeljünk egymásra és a környezetünkre, és megtegyük azokat az apró lépéseket, amelyeket a saját szintünkön meg tudunk tenni” – nyilatkozta Wettstein Albert, a Munch.hu egyik társalapítója.

„Az akció felhívja a figyelmet rászoruló társainkra, reményeink szerint sokan belegondolnak majd az ő helyzetükbe, másrészt a hajléktalan emberek is átélhetik, hogy mások értük tesznek valamit, tehát ők is fontosak. A megajándékozott emberek pedig aznap frissen készített, jó minőségű ételt vacsoráznak, amire nagyon ritkán nyílik alkalmuk” – mondta Szentkereszty Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai hajléktalanellátó központjának vezetője.

Erre a linkre kattintva lehet JótEvő Munchot venni egy rászorulónak.

A Munch.hu egy hazai fejlesztésű platform, amin keresztül közel hetven étterem, pékség, bolt és szálloda kedvezményesen értékesíti az el nem adott, de jó minőségű ételeit. Az alkalmazást és honlapot 2020 nyarán alapította négy egyetemista – Perepelica Kirill, Zwecker Bence, Zsoldos Botond és Wettstein Albert –, mára azonban több mint egy tucat lelkes fiatalból áll a csapat. A Munch.hu célja az ételpazarlás visszaszorítása által a fenntartható, felelős vendéglátás és a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése. A kezdeményezéshez eddig több mint ötezer ételmentő csatlakozott.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír