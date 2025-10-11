Légy te a remény! – Tanúságtételek Isten országáról a siklósi regionális ifjúsági találkozón

A Pécsi Egyházmegye ifjúsági találkozóinak hagyománya több évtizedes múltra tekint vissza, melyeknek állandó helyszíne volt a máriagyűdi kegyhely. 2023-ban, szakítva a korábbi hagyománnyal, regionális találkozók szervezését kezdte meg az ifjúsági referatúra, amely a tavaszi és az őszi időszakokban több egyházmegyei helyszínen, ezúttal Siklóson, novemberben pedig majd Pakson várja a fiatalokat.

A Pécsi Egyházmegye ministránsreferatúráját vezető Kovács József ifjúsági lelkész a szervezőcsapattal karöltve olyan programot állított össze, amelyben személyes tanúságtételeken keresztül jelent meg Isten szeretetének országa, arra biztatva ezzel a fiatalokat, hogy szakítva az online térrel személyesen legyenek jelen és tegyenek egymásért kortárs közösségben.

Isten személyes sorsokban megtapasztalt szeretetéről és kegyelméről szóltak a tanúságtételek az egyházmegyei ministránsreferatúra két tagjától, Tompity Árontól, aki a római kerékpáros zarándokcsoport résztvevőjeként két keréken érkezett az Örök Városban megtartott találkozóra. A kerékpáros zarándok az út élményeiről, megpróbáltatásairól és kegyelmi adományairól osztott meg részleteket.

Palkó Tamás autóbuszos római zarándokként tett tanúságot a Jóisten emberi gyarlóságban megtapasztalt végtelen szeretetéről, mellyel mindig segíti az ember kitűzött céljának elérését.

A fiatalok közt méltán népszerű hitoktató, Izsák Kálmán öniróniával tarkított személyes útkereséséről vallott, amivel több ízben megnevettette a hallgatóságot.

A tanúságtételek sorát Felföldi László püspök zárta, aki röviden beszélt a saját ifjúságában megélt egyházi közösség szerepéről. Mint fogalmazott, az elmúlt időszak sajátosságai már nem működtethetők, a mai viszonyok közepette az ifjúságnak más módon kell megtalálnia és személyessé tennie a közösségi élményt.

A főpásztor arra biztatta a résztvevőket, hogy találjanak alkalmat a személyes találkozásra és a beszélgetésre, ki-ki a saját egyházközségének ifjúsági közösségében, mert látható módon óriási vágy van erre a szívekben.

Ezt követően a fiatalok kiscsoportokban beszélgettek az elhangzott tanúságtételekről és a kortárs csoporthoz tartozók megszólításának lehetőségeiről. A találkozó hangulatát a siklósi gitáros zenekar által vezetett énekek gazdagították.

A regionális ifjúsági találkozó következő állomását november 8-án tartják Pakson.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

