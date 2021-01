Legyen bátorságunk az áldozatvállaláshoz! – Szent Margit-búcsút ünnepeltek Veszprémben

Udvardy György érsek bevezetőjében rámutatott: Egyházunk ősi szokása, hogy a vértanúkat nagy tisztelettel vették körül. Az ő áldozatuk Krisztus áldozatát jelenítette meg a hívő közösség életében. Ez a szokás él tovább Egyházunkban most is, amikor már nem csak a vértanúkat, hanem azokat is tiszteljük, akik más módon ugyan, de életük feláldozásával, fölajánlásával tanúbizonyságot tettek Jézus Krisztus szeretetéről. Az ő példájukhoz hasonulva szeretnénk mi is Krisztust jobban szeretni, önmagunkat egyre jobban az Úr szolgálatára szentelni, és egymást testvérekként egyre jobban szolgálni.

A főpásztor szentbeszédében az Úrra való várakozás fontosságáról beszélt. Kiemelte: folyamatosan virrasztani kell, hiszen nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. A virrasztás lelkületének kialakításában segítségünkre lehetnek a szentek, akik saját életükben megküzdötték ezt – saját korukban, kultúrájukban, saját helyzetükben. Krisztust szerették a legjobban, Krisztushoz ragaszkodtak, és mindent az ő személyének és tanításának rendeltek alá. Árpád-házi Szent Margit kiváló példa magyar népünk, nemzetünk, de az egész Egyház számára is.

„Mert ismerem Krisztust, mert szeretem őt, mert életemet az Istennél akarom tudni, és életemet teljesen krisztusi módon akarom élni, ezért szükséges, hogy Istent szeressem, önmagamat megvessem, senkit meg ne utáljak, és senkit meg ne ítéljek” – idézte a főpásztor a Szent Margit életét meghatározó életszabályt.

A krisztusi ragaszkodás radikális szavai ezek – mondta Udvardy György. – Napjaink divatos kifejezésével élve életvezetési szabályként is lehet ezt tekinteni, de úgy, hogy ez Krisztus ismeretéből, Isten szeretetéből forrásozik. Krisztust megismerve tudom egyre jobban szeretni Istent, akiről biztos tudásunk van Jézus Krisztus miatt. Atyaként szólíthatjuk őt, aki irgalmas, aki szeret, aki értünk ad mindent, azért mert azt szeretné, hogy mindannyian nála legyünk.

A parancsok meg nem tartása a szeretetlenség kifejezése. Isten arra hívott bennünket, hogy boldog életet éljünk, s ezért fontos, hogy megtegyünk mindent, amit Krisztusnál láttunk – hangsúlyozta a veszprémi érsek. – Legyen öröm a szolgálat, az áldozatvállalás, adott esetben a kereszthordozás, mert Krisztus példája előttünk van, és ő parancsaiban erőt ad nekünk ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk tenni. Isten szeret bennünket, és minden értékes, ami ebből a szeretetből forrásozik.

Árpád-házi Szent Margit Krisztushoz való ragaszkodása, magatartása teljesen friss, mai, nekünk szóló: „Isten ismerni, szeretni, önmagamat megvetni, senkit meg nem utálni, és senkit meg nem ítélni.” Példaként tekintünk Szent Margitra, és hisszük, hogy közbenjáróként is jelen van az életünkben. Kérjük is, hogy segítsen bennünket az isteni parancsok helyes megismerésére és bátor teljesítésére. És talán abban kérjük leginkább a segítségét, hogy legyen bátorságunk az áldozatot, az önfeláldozást, a kereszt logikáját közel engedni magunkhoz.

Jézus nem bizonytalanságban akar hagyni bennünket, nem félelmet akar kelteni bennünk, hanem meghív az ő életére. S ebben kiváló példa Árpád-házi Szent Margit. Kérjük az ő közbenjárását! – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A veszprémi Szent Margit-templomban régi hagyomány, hogy triduummal készülnek a búcsú ünnepére. Idén a Veszprémi Főegyházmegye YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán bárki bekapcsolódhatott az ünnepi szentmisébe, valamint a három lelkigyakorlatos szentmisébe is.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír