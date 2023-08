Legyen öröm az iskolakezdés! – Tanszercsomaggal segít a Karitász

A program országos dimenzióit Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója ismertette: a Katolikus Karitász immár 13 éve hirdeti meg a „Legyen öröm az iskolakezdés!” című akcióját. Célja, hogy országos összefogással minél több családot segíthessenek abban, hogy ne jelentsen nagy terhet a gyermekek beiskolázása. A Karitász ezen a területen is konkrét segítséggel akar a családok mellé állni.

Az idei esztendő célkitűzésében mintegy tízezer gyermek segítése szerepelt, hogy zökkenőmentesen kezdhessék az iskolát. Hála a jó szándékú adományozóknak jelentős segély érkezett, melyek országos szintű szétosztását már el is kezdték.

Az akcióban 16 egyházmegye vesz részt, 800 településen keresik fel a Karitász önkéntescsoportjai az érintetteteket. A Karitász segélyakciója nem csupán tárgyi eszközökre terjed ki, hanem olyan utalványt is biztosítanak a szülők számára, amellyel a szükséges vagy hiányzó eszközöket meg tudják vásárolni. A szervezet továbbá arra is figyel, hogy ne csak ebben az időszakban álljon a családok mellett, hanem az egész tanév során: igyekeznek korrepetálással, különórák támogatásával is segíteni a gyermekeket – mondta el Écsy Gábor.

Lőrincz Attila, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte azt a tizenkét gyermeket, akik személyesen vehették át a tanszercsomagokat.

Beszámolt arról, hogy az egyházmegyei szervezet egy évtizede csatlakozott a segélyprogramhoz. Eddig összesen kilencven család százhatvan gyermekét tudták valamilyen formában segíteni.

Az országos támogatáson túl fenntartói, egyházmegyei, valamint célzott tárgyi adománygyűjtéssel, magánadománnyal 1 millió 700 ezer forintot tudtak fordítani az iskolai felszerelések beszerzésére.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel pedig 5000 forintról 10.000 forintra emelték az egy diákra eső támogatási összeget. Az összegyűlt adományból az egyházmegye területén az alábbi helyekre is jutott: Bábolna, Bezenye, Bük, Csorna, Győr, Levél, Lébény, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Öttevény és Sopron.

Veres András győri megyéspüspök a gyerekekhez szólva hangsúlyozta a Karitász világszintű tevékenységét. Rámutatott, hogy a jelen lévő kisdiákok békében élhetnek és örömmel mehetnek majd iskolába.

A főpásztor kérte a gyermekeket, becsüljék meg a kapott ajándékokat, majd örömét fejezte ki, hogy az egyházmegye is hozzájárulhatott a tanévkezdésükhöz. Örömteli tanévet kívánt, és kérte őket, hogy ezt az örömöt társaikkal is osszák majd meg.

A gyerekek ezután ünnepélyesen átvehették a tanszercsomagokat.

Az országos segélyprogram szeptember 15-ig folytatódik. A segítés módjairól a Karitász honlapján lehet tájékozódni.

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász



Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír