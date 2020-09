Legyetek bátrak áldozatot vállalni! – Kollégiumot szenteltek Nyíregyházán

Három hete költözhettek be a város legújabb középiskolai kollégiumába a diákok. A tizennyolc férőhelyes kollégiumnak egyelőre tizenhárom lakója van öt szobában. A Nyíregyházi Egyházmegye tulajdonába került épület első emeletét alakították át a nyár folyamán. A kollégium további fejlesztése, csinosítása még most is zajlik, ám a beköltözés feltételeit szeptember elsejére megteremtette a gimnázium és a kollégium vezetése a munkatársakkal, valamint a fenntartóval együttműködve: komfortos háromágyas szobák várták a diákokat – mutatta be a tárgyi feltételeket Hepp Szabolcs, a kollégium vezetője.

A kollégiumi és nevelői szobákon kívül további helyiségek szolgálják az itt élőket: tanulószoba a délutáni szilenciumhoz, kápolna a (napirendbe beépített) reggeli és esti elcsendesedéshez, sportszoba, étkező. A közösségi térben babzsákok és kényelmes kanapék, fotelek kínálnak helyet a kötetlen beszélgetésekhez, közösségi élethez. Itt történt meg szeptember 17-én a kollégium házszentelése, melyet Szocska A. Ábel megyéspüspök végzett helynökeivel, Papp Tibor főhelynökkel és Szabó Tamás pasztorális helynökkel együtt.

A diákok közül többen is ismerik egymást korábbi évekből vagy a Szent Miklós-gimnáziumból, ugyanakkor a kívülről érkező diákokat is befogadta a kollégiumi közösség: mindannyian bekapcsolódtak a családias társalgásba. Rajtuk is sok múlik, hogyan érzik majd itt magukat az iskolai évek alatt, mennyire válik számukra otthonná az új környezetük.

Ábel püspök épp erről beszélt a diákoknak a házszentelés alkalmával. Mindannyian otthon érezzük a legjobban magunkat, ezért állította Krisztus példáját és áldozatát a kollégisták elé. Hiszen Jézus is a mennyországban érezte igazán jól magát, mindene megvolt, mégis elhagyta azt, és eljött közénk. S annyira megszeretett minket, hogy képes volt feláldozni értünk az életét – magyarázta. „Nekünk is el kell hagynunk azokat, akiket szeretünk, ki kell mozdulnunk, de tanulva Jézus Krisztus példájából: még ha nehézséggel is jár, meg lehet szeretni azt, ahová kerülünk áldozatot hozva érte. Ettől lesz igazán boldog az életünk.” Áldozathozatalunk kedves a Jóisten előtt – mondta a püspök. Ez az élet minden területére vonatkozik: a családalapításkor, a munkavállaláskor is valami újba kell belefognunk.

Nem kell megijedni, ha ki kell lépünk a magunk világából. Jézus példáját követve legyetek bátrak áldozatot vállalni!”

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepkörében végzett szentelési szertartás végén a kollégiumi szobák falára felkerülő kereszteket is megszentelte a főpásztor, s azt kívánta a legelső kollégiumi csoportnak, hogy ez az intézmény nyújtson számukra „életre szóló segítséget, otthont, menedéket”, ahol jól érezhetik magukat az itt lakók.

A diákok mindennapjai a kollégium vezetője, Hepp Szabolcs, valamint két kollégiumi nevelő, Orosz Erzsébet és Gábor István irányítása alatt telnek a Szent Miklós Görögkatolikus Kollégiumban. Az új kollégium életében a mostani szentelési alkalom kiemelt jelentőségű, ugyanakkor közös programokra már az elmúlt három hétben is invitálták a lakókat a nevelőtanárok.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír