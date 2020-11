Legyetek követői(m) – Megjelent Varga László püspök legújabb lelkigyakorlatos kötete

Nem kell mindig vidámnak lenni, ha nem jön őszintén, nem kell egy könyvajánlónak mindig rábeszélnie az olvasásra. Most egy szomorú könyvajánlót tart kezében az olvasó, ám a szomorúság meghozhatja a kedvét az olvasáshoz, és ha megfogadja a könyv sorait, vidám, kiegyensúlyozott lehet önmaga, és az élete is kerekebbé válik.

Legyen ez a könyvajánló most egy önvallomás, egy tanúságtétel! Halogattam. Nekikezdtem, aztán félbehagytam. Mindig más volt fontosabb, mint Varga László kaposvári megyéspüspök Legyetek követői(m) lelkigyakorlatos könyvének elolvasása. Ha akkor végigolvasom, amikor megkaptam, most nem lennék egy nekem teljesen ismeretlen, riasztó élethelyzetben, amelyben már csak Isten segítségét kérhetem. Sajnos, későn figyeltem a sorokra, amelyek megmenthettek volna. Megmenthettek volna: egy túlságosan elkényelmesedett helyzetből kitörhettem volna. Megmenthettem volna. Volna, volna, volna...! Már késő! Feledékeny voltam, a napi rutin mellett elfelejtettem, hogy a Jóisten mit adott nekem ajándékul. A lelkemet. Az Ő Szentlelkét. A Szentlelkét lehelte belém, mint mindenki másba, de én nem törődtem vele. Sőt, azzal sem törődtem, hogy két lélek közötti kapcsolatot ápolni kell, nem szabad belekényelmesedni. A hit, a remény és a szeretet kéz a kézben járnak, és én elfelejtettem ezt. Sajnos elfelejtettem, hogy mindenkinek szeretetet kell adnom, aki közel áll hozzám. Mindenkinek! Valaki lassan, folyamatosan, akaratomon kívül kimaradt. Valaki, akinek a legfontosabbnak kellett volna lennie. Sajnos ő sem olvasta a sorokat, amelyek arról szólnak, hogyan ne törjön darabokra a lélek. A Szentlélek, amelyet belénk lehelt az Isten. És hogyan rangsoroljunk, hogy a hitünk, a reményünk és a szeretetünk is fontos maradjon, amely által az egymás iránt táplált szeretetet is megtanulhatjuk befogadni.

Varga László – vagy nekem, mint oly sokaknak: Laci atya – világosan, tisztán, érthetően leírja könyvében, a Legyetek követői(m)ben, hogyan kell cselekednünk. Hogyan kell az isteni tanításokat, Jézust követnünk, tisztelnünk, és ápolnunk a Szentlelket magunkban, és azokban, akiket Isten mellénk rendelt társnak. Hívhatjuk, szólíthatjuk hangosan a Szentlelket, de csendben is imádkozhatunk hozzá. Azért, hogy jobbá váljunk, akkor is, ha úgy érezzük, késő. Ha másoknál nem is, Istennél mindig van egy utolsó utáni esélyünk a szeretetre.

A kötet megvásárolható A te életed weboldalon.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye



