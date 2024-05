Legyetek a nyugati kereszténység újjászületésének hiteles és tüzes apostolai – Admissio Zágrábban

Az elöljárók mellett koncelebrált Vaslabán Csaba, a Murakeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia plébánosa is, ahonnan Martin is származik. Željko Faltak rektor bevezető köszöntőjében elmondta, hogy minden püspöki látogatás elmélyíti a közösség lelkét az egyetemes Egyházzal, és az Egyház szépségéről tesz tanúságot. A prédikáció előtt Székely János püspök kifejezte köszönetét és nagy elégedettségét azért, hogy meglátogathatta a zágrábi szemináriumot, valamint háláját fejezte ki azért is, hogy kispapja, Bences Martin itt készülhet fel a papi szolgálatra. „Sokat tanulhat a horvát egyház életerős és mély hitéből, és az itteni pasztorációból is.”

Szentbeszédében a főpásztor néhány hasznos tanáccsal látta el a kispapokat és szólt arról is, miként tudnák megújítani a kissé megfáradt nyugati kereszténységet, hogy is lehetnének bátor tanúi és hirdetői az evangéliumnak, úgy, mint Szent Márk. XVI. Benedek pápa gondolataival folytatta beszédét, aki három nagyon fontos választ adott arra, hogyan is terjedt el a római birodalom egészében a kereszténység. Hittek abban, amiben hittek, hiteles volt az életük, hirdették az evangéliumot.

A továbbiakban Székely János püspök felsorolt néhány megindító és nagyon bátorító személyes példát az evangélium sikeres hirdetésére és az evangelizálás fontosságára. Az evangelizáció témáját számos biztató kérdéssel zárta: „Merjük-e bátran hirdetni az evangéliumot? Járhatunk-e Krisztus radikális követésének útján, és merünk-e másokat is erre az útra hívni?”

A homíliát a szombathelyi megyéspüspök a következő szavakkal zárta: „Kedves papnövendékek! Krisztus arra hív benneteket, hogy legyetek ennek a megújulásnak, a nyugati kereszténység újjászületésének lelkesedéssel és bölcsességgel teli munkásai, hiteles és tüzes apostolai! Ehhez kérem számotokra Isten bőséges áldását és kegyelmét!”

Az eucharisztia megünneplése után az összejövetel ünnepi hangulatban folytatódott közös vacsorával, melyen Székely János püspök és a zágrábi érsek-metropolita, Dražen Kutleša is részt vett, aki e különleges alkalomból csatlakozott a szeminárium közösségéhez.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír