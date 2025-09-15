Legyetek a reményben örvendezők, az imában állhatatosak! – Pálos 70 zarándoklatok idén is

Teljes gyalogos útvonal két élő pálos kegyhely és kolostor, a budapesti Sziklatemplom és Márianosztra között vezet, érintve az egykor virágzó, ma már csak romjaiban meglévő kolostorokat, valamint további szakrális és történeti, természeti helyszíneket.

A helyszínek az emberit, a kultúrát, ugyanakkor ezen túlmutatva a spiritualitást kínálják fel a vándornak. Mindebből ki-ki, világnézettől függetlenül, neki tetszőin meríthet. A Pálos 70 zarándoklattal olyan út létrehozása volt a cél, amely a természetjáráson túl egy belső út járására is meghív.

A pálos szerzetesek által vezetett 2 és fél napos Fehér barátok nyomában című zarándoklaton kifejezetten a lelki elmélyülésre fókuszálnak.

Október 4-én gyermekzarándoklatra várják a családokat Budapesten.

Október 5-én a márianosztrai egynapos Magyarok Nagyasszonya-zarándoklat egy hagyományos búcsújáró zarándoklat, vezetett imával és énekekkel.

Emellett október 4-én több teljesítménytúrát is szerveznek különböző távokon. Aki igazán nagy kihívást keres, 2025-ben egy közel 100 kilométeres távnak is nekivághat. A Boldog Benedek pálos 100 jubileumi teljesítménytúrát a 15. Pálos 70 teljesítménytúra és zarándoklat alkalmából csak idén tartják meg.

