Legyünk az evangélium jó hírnökei – Főpásztori roráte szentmise Szent András ünnepén Győrben

Veres András szentbeszédében a napi szentleckéről (Róm 10,9–18) és evangéliumról (Mt 4,18–22) elmélkedett.

Napjainkban sokszor megállapíthatjuk szomorúan, ugyanakkor a helyzetet reálisan látva, hogy kevesen látogatják a templomokat, és ennek nem biztos, hogy a járványhelyzet a legfőbb oka – fogalmazott a főpásztor. – Akik nem hallottak még az evangéliumról, Jézus Krisztusról, azoknál kevés az esélye annak, hogy Jézus követőivé váljanak. Minden megkeresztelt ember küldetést kapott arra, hogy Jézus Krisztus örömhírének hirdetője legyen.

Isten minden időben hív embereket az evangélium hirdetésére, akik hivatásszerűen is készek ezt megtenni. Az evangélium hagyománya szerint András apostol az elsők között volt, akiket Jézus hívott, és aki tanítványául szegődött. Ezen a mai ünnepnapon imádkozzunk azért, hogy legyenek, akik készek Jézus hívását meghallani, és legyenek elhivatott szolgái Isten evangéliumának. De imádkozzunk azért is, hogy mindnyájan ott, ahová a Gondviselés állított bennünket, tudjunk az evangélium jó hírnökei lenni. Hiszen nemcsak a hír jó, hanem a hirdetőnek is annak kell lennie – úgy kell azt hirdetnie szavaival, életének példájával, hogy az hasson.

Veres András hangsúlyozta: A mai világban, amikor nagyon sokan nem ismerik Jézus Krisztust, mi, Krisztus-követők, merjünk, tudjunk előállni az evangélium örömhírével akár alkalmas, akár alkalmatlan, és legyünk készek arra, hogy mindig, minden körülmények között életünkkel is tanúsítsuk azt, amit mondunk. Adjon ehhez mindnyájunknak erőt a jó Isten, és Szent András apostol segítsen, támogasson bennünket ezen szándékunkban!

Veres András megyéspüspököt a szentmisét követően a győri papnövendékek reggeli keretében köszöntötték.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Győr

Magyar Kurír