Legyünk az irgalmas Isten követei – Ünnepi szentmisét mutatott be Munkácson Ternyák Csaba érsek

A háború kitörése óta Ternyák Csaba érsek először látogatott Kárpátaljára, így személyesen megtapasztalhatta, hogyan éli mindennapjait a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye híveinek itthon maradt közössége.

November 11-én az egyházmegye minden pontjáról érkeztek zarándokok Munkácsra: ukránok, magyarok, szlovákok, németek egyaránt.

Az egri főpásztor látogatása különösen a magyar ajkú hívek szívét melengette meg, mivel a vallási értékek közvetítése mellett jelenlétével a határon túli testvérekkel való nemzeti összetartozást is erősítette.

A szentmise előtt a helyi hívek és zarándokok együtt elimádkozták a Szent Márton-litániát, melynek során a szent életű Márton püspök útja és szolgálata mozzanatain elmélkedve kérték a közbenjárását az egyházmegyére, a közösségükre, saját életükre. A litánia egy ukrán nyelvű énekkel zárult Tours-i Szent Márton tiszteletére.

Az ünnepi bevonulás után Molnár János püspöki helynök köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, Lucsok Péter Miklós OP püspököt, Majnek Antal OFM nyugalmazott püspököt, az egyházmegye papjait, szerzeteseit, szerzetesnővéreit és minden egybegyűltet.

A szentmisét több nyelven hallhatták a jelenlévők: magyarul, ukránul és egyes részeket szlovákul; az állandó részeket latinul imádkozták. Ezzel is jelezve, hogy a különböző nemzetek nemcsak megférnek egymás mellett a székesegyházban, hanem mindig is kiegészítették és gazdagították egymást.

Az olvasmányban Izajás könyvének részletét olvasták fel, melyben az Úr szolgája hálával a szívében elbeszéli a kiválasztásának, a hivatásának értelmét és tartalmát. „Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket” (Iz 61,1–3) A szentírási részlet legszebb üzenete, hogy nemcsak Szent Márton, de bárki számára elérhető ez a hivatás, hiszen nincs olyan életállapot, amikor az ember ne tudna tenni a másikért. Ha valamilyen oknál fogva tettével nem segíthet, akkor imával képes könyörögni az embertársaiért.

A válaszos zsoltárban Isten ígéretet tesz választottjának, hogy mivel szövetséget kötött vele, megerősíti ivadékát örökre, és megszilárdítja trónját nemzedékről nemzedékre. Az ember el nem múló hálájával felel erre. Ezt a tökéletes Isten és ember közötti kapcsolatot mutatja be a zsoltáros, mely a mai ember számára is példa és biztatás a mindennapokban, hivatásának végzéséhez egy mankó.

Ternyák Csaba érsek szentbeszéde elején elmondta: néhány nappal ezelőtt Lucsok Péter Miklós OP püspök felhívására testvéri együttérzéssel csatlakoztak a kezdeményezéshez és mutattak be szentmisét a háborúban elhunyt honvédekért, továbbá imádkoztak a gyászoló családjaikért. Az egri érsek háláját fejezte ki a meghívásáért, és elmondta, hogy örömmel látogatja a kárpátaljai híveket és erősít meg őket a hitben.

„Jó testvérként vagyunk most együtt. A jó testvérekre az jellemző, hogy osztoznak egymás örömében, bánatában egyaránt. Hisszük, hogy az Úr nem hagy minket erőnkön felül megpróbáltatni és vigasztalásról is gondoskodik. Szent Márton évről évre visszatérő ünnepe is ilyen erőforrás és vigasztalás, hiszen életpéldája arra tanít, hogy a hit dolgában nem befolyásolhat bennünket a környezetünk” – mondta homíliájában a főpásztor.

Szent Márton szülei pogányok voltak, mégis 12 éves korában arra az elhatározásra jutott, hogy belép a katekumenek közé – ismertette az érsek. Felelevenítette Szent Márton két legendáját, melyben a szent élető püspök tanúságot tett a szegények és Krisztus iránti elkötelezettségéről.

A mai evangéliumban is azok a szavak hangzottak el, melyek a legnagyobb inspirációt jelentették Márton számára: „Ruhátlan voltam, és betakartatok.” Szent Mártonnak a történelemben számtalan követője van mind a mai napig – hangsúlyozta Ternyák Csaba. – A közeli Sárospatakon született Szent Erzsébet nemcsak kenyeret adott a szegényeknek, hanem minden tettével arra tanított, hogy boldoggá kell tenni az embereket. Boldog Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa, Kalkuttai Szent Teréz anya szintén megfeledkezve önmagukról segítették embertársaikat. Ugyanaz a Szentlélek munkálkodik bennünk is és hoz elő újabb és újabb karizmákat az Egyházban – szögezte le a szentmise szónoka.

„A Szentírás ma is képes arra, hogy megváltoztassa az emberek életét, a mi életünket is. A mai evangéliumban Jézus nemcsak a ruhátlanok felöltöztetéséről szól, hanem éhségről, szomjúságról, börtönről, betegségről. Mi pedig még folytathatnánk a sort a legkülönfélébb emberi szenvedésekről és nyomorúságokról, melyeken mi is tudunk segíteni. Habár a mai evangéliumban nem szerepel az irgalom, Szent Márton életének üzenete mégis az irgalmasságról szól.

Az irgalmasság az egyetlen és hatékony válasz a gonoszság hatalma ellen. Csak ott ér véget a gonoszság, ahol van irgalom.

A világban nagyon sok ember várja az irgalmas szamaritánust, aki lehajol hozzájuk – fogalmazott az egri érsek. – Tudom, hogy Szent Márton élete milyen mélyen áthatja a kárpátaljaiak életét, és sokan vannak, akik odaadják a palástjuk felét másoknak. Vállaljuk bátran az irgalmas szamaritánus küldetését életünkben, környezetünkben, családunkban, baráti körünkben, egyházközségünkben, munkahelyünkön. Legyünk az irgalmas Isten követei! Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!” – fejezte be szentbeszédét Ternyák Csaba.

Az egri főpásztor szentbeszéde végén gratulált Lucsok Péter Miklósnak kinevezése alkalmából, aki immár egy hónapja a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke.

A szentmisén egybegyűltek hálatelt szívvel mondtak köszönetet a szép ünnepért.

Mint minden évben a búcsúi szentmise végén adták át a Szent Márton palástja díjakat, melyeket olyan személyeknek ítélnek, akik valóban megérdemelték, hogy az egyházmegye köszönetet mondjon nekik munkájukért, fáradhatatlan szolgálatukért, hűségükért.

Elsőként a Szent Márton Palástja Pro Caritate díját adták át Fehér Ferencnek, az Egyházmegyei Szent Márton Karitász igazgatójának, aki közel húsz éve irányítja a karitatív szervezetet.

A Pro Fide díjat Lipcsei Szilvia huszti hitoktató vehette át, aki évtizedek óta a helyi egyházközség lelkes és tevékeny tagja.

A Pro Ecclesia díjban idén két fő részesült: Krajnikné Hegyi Irén, a beregszászi római katolikus egyházközség kántora, kórusvezetője, valamint Resetár Tetjána, a Szvitlo ukrán nyelvű egyházmegyei újság főszerkesztője.

„A mai ünnep által csodálatos ajándékot kaptunk az Úrtól. A legnagyobb ajándék az Ő jelenlétének megélése, megtapasztalása. Köszönöm mindnyájatoknak a jelenlétet: a zarándokoknak, hogy eljöttek, a munkácsiaknak pedig a felkészülést. Megköszönöm az érsek atyának, hogy elfogadta meghívásomat – mondta Lucsok Péter Miklós OP munkácsi megyéspüspök. – Elkezdtük a felkészülésünket az egyházmegyénk 25. évfordulójára, és az érsek atya meghívása is ennek a programnak része, hiszen valamikor az Egri Érsekséghez tartoztunk.

Köszönjük, hogy ebben a nehéz időben, amit most a háborúban megtapasztalunk, meglátogatott bennünket, és nyitottsággal, vigasztalással fordult hozzánk, megerősítve bennünket. Köszönjük a sok segítséget, melyet kaptunk az elmúlt időszakban, többek közt a mikrobuszt, valamint két magyarajkú papot, akik az Egri Egyházmegyéből érkeztek hozzánk szolgálni” – összegezte hálatelt szívvel a munkácsi főpásztor.

Lucsok Miklós püspök egy Szent Márton-ikont ajándékozott Ternyák Csaba érseknek, és kérte, hogy a jövőben is imádkozzon a munkácsi egyházmegyéért.

A kivonulás alatt az egri érsek áldását osztotta a hívekre; különös szeretettel és odafigyeléssel fordult a családok felé, akik szép számmal vettek részt a búcsún.

Szöveg: Fehér Rita

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye



Magyar Kurír