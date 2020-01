Legyünk bátrak a hitben – Szent Sebestyén-búcsú Kalocsán

A főpásztor szentbeszédét az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való figyelemfelhívással kezdte. Rámutatott: számunkra az eucharisztia nem csupán együttlét, hanem Jézus áldozatának jelenbe hozása is. Jézus az áldozatvállalásról úgy tanított, hogy maga járt elöl példával. Nem az embereit küldte előre, mint a hadvezérek, hanem azt a feladatot adta, hogy kövessék őt tanítványai.

A főpásztor felidézte a kápolna védőszentjének életét: Sebestyén császári katona volt, akiről kitudódott, hogy keresztény. A fenyegetés ellenére nem tagadta meg a hitét, hanem élete árán is megvallotta. A veszélyben megőrizte a bátorság erényét, mely a keresztény felfogás szerint teljes mértékben a hithez köthető. Csak az tud bátor lenni, akinek erős a hite.

Sebestyént számtalanszor átlőtték nyíllal, rengeteg sebet szerzett, s bár megölték, sebei győzelmesen ragyognak – mondta a Bábel Balázs. A főpásztor kiemelte: a kereszténység a legüldözöttebb vallás napjainkban is. Nem is kell messzire menni, hiszen nyugaton is van keresztényüldözés azáltal, hogy azokat az eszméket propagálják, melyek szöges ellentétben állnak a kereszténységgel.

Az érsek felidézte Tertullianus mondását: „A keresztények vére magvetés.” Ez sokszor be is bizonyosodott az Egyház történelme során. Ha visszaemlékezünk a kommunizmus éveire, láthatjuk, hogy az üldözések alatt sokkal erősebb volt a vallásosság. A szabadságra nem úgy reagált a társadalom, hogy végre lehet keresztényként élni, hanem széthullott a szabadságban, mint az abroncsát vesztett hordó. Szent Ágoston mondta egykor, hogy rabságban élni olykor könnyebb, mint szabadságban. A szabadság közömbösségben nyilvánul meg; az emberek nem törődnek egymással, s valamiképpen „nihil” vesz körül minket. A vértanúk az életüket adták a hitükért. Bátrak voltak. Ma a bátorságot elsősorban a gazdasági tevékenységgel kapcsolatban emlegetik, hogy valaki bátran kockáztatta a pénzét, befektetett, mert vállalkozni. Sajnos mára a szellemi erényeket is anyagiakra váltották át.

Az érsek úgy fogalmazott: Szent Sebestyén ünnepe felhívó jel, hogy a materiális és gazdasági bátorságon túl legyen meg az emberekben a hitért, az értékekért való bátorság is. „Sok viszontagságon át jutunk el Isten országába” – imádkozzuk a mai zsolozsmában. A vértanúk lelkületével ezek a viszontagságok legyőzhetők – biztatott beszéde végén Bábel Balázs.

Az ünnepi szentmisét szentségimádás követte, majd délután szentségi áldással ért véget a program.

Forrás és fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Magyar Kurír