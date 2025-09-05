Legyünk a remény forrásai a világban – Missziós napot tartottak a szilágysági Kárásztelken

A tanúságtételek során Lőrincz Aranka mindenkit arra bátorított, hogy a remény zarándokaiként bízzák magukat Istenre, akinek a segítségét többször is megtapasztalta az életében történt kihívások során.

Mellan Bálint kisdiák családjának vallásos életét osztotta meg a hívekkel, bibliai idézetet állított a középpontba: „Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja »igazságotok gyümölcsét«.”

Gózner Artúr tasnádi hitoktató állandó diakónusként legfőbb feladatának tartja, hogy hidat képezzen a hívek és a pap között. „Közel voltam Istenhez ministránsként, s közel vagyok mint diakónus, de lehetnék még közelebb, mert Istenhez mindig lehet még közelebb kerülni” – mondta.

Szőke Sándor lazarista szerzetes Isten ember iránti szeretetét emelte ki: Isten szeretetének a befogadására mindenki képes, mert ez egy ajándék, ha elfogadjuk. A missziós nap az isteni szeretetet akarja átadni számunkra, s így akar továbbküldeni minket mint zarándokokat. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – idézte a Szentírást missziós beszédének végén.

A főpapi szentmisében Böcskei László nagyváradi megyéspüspök úgy fogalmazott: „A missziós évben minden hónapban különböző plébániák fogadják a missziós keresztet, amely 2024 decemberében Nagyváradról indult, s idén ide is tér vissza. Minden hónapban a keresztben van a megváltásunk, a keresztben megerősödve mehetünk tovább. Nem akarunk félelemmel közelíteni hozzá, hanem rátekintve Isten szeretetére gondolunk, ami Jézus Krisztusban mutatkozott meg számunkra, ez a mi reményünk.”

A remény „az egyedüli fogódzó ebben a viharos világban, amely a célhoz vezethet bennünket. A rajtuk lévő táblák nemcsak közösségeket jelölnek, hanem a mi egységünket is. Az itt összegyűlt bihari, szilágyi, szatmári zarándokok, mindannyian legyünk a remény forrása a világban!” – buzdított a püspök.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír