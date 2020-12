Lehet-e kiértékelni a lelki életet?

Nem könnyű navigálni a lelki életben – ismeri el az Aleteia nemzetközi katolikus portál állandó szerzője, Philip Kosloski is, aki a portál olvasóinak a figyelmébe ajánlotta Jean-Baptiste Chautard trappista atya meglátásait, melyeket The Soul of the Apostolate című népszerű kötetében tett közzé.

Belső és külső problémák egyaránt hátráltathatnak bennünket a lelki életben. A Jean-Baptiste Chautard által ajánlott szempontokat érdemes rendszeresen megvizsgálni – ő maga alapvetően lelkivezetők figyelmébe ajánlja őket; papoknak kíván segítséget nyújtani abban, hogyan vezethetik közelebb a lelkeket Istenhez. Úgy véli, a lelkivezetőnek havonta át kellene tekintenie a négy alapterületet, majd kiértékelnie a helyzetet.

1. A béke

Vizsgáld meg, valódi béke van-e a lélekben, vagy csak egyszerűen az a béke, amelyet a világ ad, vagy az a béke, amelyik a küzdelem hiányából fakad. Ha egyáltalán nincs béke a lélekben, igyekezz legalább viszonylagos békét adni neki, minden éppen átélt nehézsége ellenére. Ez minden vezetés alapja. Emellett nyugalomra, összeszedettségre és bizalomra is szükség van.

2. Az eszmények

Amikor már kellőképp megismerted a lelket, a gyenge pontjait és személyiségének, természetének erősségeit egyaránt, illetve azt, mennyire törekszik a tökéletességre, keresd meg, mik lehetnek a legjobb eszközök arra, hogy újra feléleszd benne a vágyat, hogy komolyabban vegye a Krisztusért való életet, és hogy le tudja bontani az akadályokat, melyek a kegyelem kiteljesedésének útjában állnak. Egyszóval, amit szeretnénk az az, hogy a lélek szüntelenül egyre magasabbra akarjon emelkedni.

3. Az imádság

Igyekezz kideríteni, hogyan imádkozik a lélek, különösen azt, hogy mennyire hűséges a belső imában (szemlélődő ima, KEK 2709—2719), hogyan végzi, milyen akadályokat és milyen gyümölcsöket tapasztalt meg. Milyen adományokat élt át a szentségek, a liturgikus élet, a különböző áhítatok, a spontán ima és az Isten jelenlétének megtapasztalása révén?

4. Az önmegtagadás

Tudd meg, mikor és hogyan szokott lelkiismeret-vizsgálatot tartani a lélek, és hogyan gyakorolja az önmegtagadást: a bűn gyűlölete vagy az Isten szeretete által teszi-e. Mennyire tartja őrizet alatt a szívét, más szóval, mennyire éber a lelki küzdelemben és az imádságos lelkület megőrzésében a nap folyamán?

A trappista szerzetes ezt a négy pontot tartja a lelkivezetés alapjának; aki nem lelkivezető, az is használhatja ezeket a szempontokat havonta egyszer, lelkiismeret-vizsgálat keretében, vagy megvizsgálhatja őket egyesével, ha kevés idő áll rendelkezésére.

Forrás: Aleteia.org



Magyar Kurír

(vn)