Lélekemelő betlehemes a kisteleki templomban

A gombostűnek nehéz dolga lett volna, ha arra szánja magát, hogy eljusson a kisteleki templom padozatáig. Zsúfolásig megtelt az épület, már 25–30 perccel a kezdés előtt sem volt szabad ülőhely; sokan álltak, sokan voltak kíváncsiak a Magyarok karácsonya című legújabb betlehemes előadásra.

A produkció előtt Harmat József, a kisteleki betlehemező csapat vezetője elmondta: „Isten úgy döntött, megtestesül, így született meg világunkba Jézus.”

„Szabad akaratot kaptunk tőle, de nehéz mindig a jót választani. Elődeink, az ősmagyarok is vakvágányon voltak, nem ismerték az igazi Istent. De végül megtértek, megkeresztelkedtek, és a megkoronázott Szent István ezen az úton vezette a népet, az országot. Első királyunk felismerte: a Kárpát-medencében csakis Isten békéjével, békében maradhatunk meg” – mondta Harmat József kántor és hitoktató.

A Magyarok karácsonya betlehemes három dologra emlékeztet, három dolgot ünnepel. Jézus Krisztus születésén kívül a magyarok megtérését és a kisteleki templomot, melynek építését 200 esztendeje, 1825-ben kezdték, és hét év múlva fejezték be. Azóta számos esküvő és keresztelő zajlott falai között.

A betlehemes színpompás volt. Fantasztikus jelmezek és kellékek vonultak fel az előadás során, amelyek több önzetlen segítő munkáját dicsérik. A nagy földgömböt például Hódi Katalin festőművész készítette. A történetben jól kiegészítették egymást az egyházi, evangéliumi események – amelyeket Szent Gellért püspök mesélt Vajknak, vagyis Istvánnak és népének – a magyar história történéseivel. Az István, a király rockopera zenéje is többször felhangzott, a szép ének és az eleven, gyermeki humor tette teljessé az előadást. A produkciót István megkoronázása és a Himnusz zárta. A jutalom – mint az eddigi hét előadáson – vastaps volt. Igazi karácsonyi, lélekemelő és lelket melengető betlehemes történet.

A közelmúltban a Duna Televízió stábja forgatott riportfilmet a kisteleki betlehemezőkről, amelyet vasárnap fél 10-kor a Katolikus krónikában mutattak be. A csatorna azt is tervezi, hogy az egyik felvett Magyarok karácsonyát is leadja. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy XIV. Leó pápa meghívására december 29-én Rómába, a Vatikánba utazott a betlehemes három királya és Harmat József, ahol a gyerekek január 1-jén együtt imádkoznak a pápával a békéért.

Forrás: Délmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Imre Péter

Videó: Délmagyar.hu

Magyar Kurír