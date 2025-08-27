Lélekharangot áldott meg Felföldi László püspök – Várongon nyolc év után ünnepeltek szentmisét

Az ünnepi eseményen jelen voltak Tolna megye, Várong és a környező települések világi elöljárói, az ott élő és onnan elszármazott hívek, akikkel már a szentmise előtt kötetlen beszélgetést folytatott a főpásztor.

Felföldi László örömét fejezte ki a közösség összefogásáért és a közös gondolkodásért, melyet közös cél és feladat vezetett.

Szentbeszédében a pécsi megyéspüspök úgy fogalmazott: Isten gyönyörű asztalt terített erre az ünnepre, mely az itt élő közösség óriási gazdagsága. Isten mindenkit megszólított, és ki-ki az istenkapcsolata szerint hallotta meg a hívást, vagy éppen válaszolt rá. A keresztény ember, közösség és élet legfontosabb része, hogy meghallja az Istent – mutatott rá a püspök.

Az Istenre figyelést kell minden egyházközségben megteremteni. Hinni abban, hogy a Szentlélek megmondja, mit kell tennünk – emelte ki Felföldi László püspök. – Nem tökéletes életet vár tőlünk Isten, hanem azt akarja, hogy egymást erősítve, szeretetközösségben éljünk családban és Egyházban. Úgy kell szeretni a társunkat, hogy az élete ettől boldogabb legyen, gyermekeinket pedig úgy, hogy a szeretetünk által érett felnőttek legyenek.

A Pécsi Egyházmegye falvaiban élő embereknek ma arra van szükségük, hogy azt érezzék, az Egyház és a papok szolgálatán keresztül Isten szereti őket, és ezt az egymást erősítő szeretetet képesek legyenek megélni és továbbadni.

A lélekharang szava azt jelzi, hogy egy lélek, amely elindult az úton, befejezte a küldetését. Mindnyájunk személyes életének titka, hogy meghalljuk-e a Lélek harangját, a szív és a Lélek üzenetét.

Hogy a hétköznapi életben sem engedjük, hogy sodorjon az élet, hanem erős szívvel haladva a néha keskeny úton, egymásra tekintve és egymás kezét megszorítva megtaláljuk és megéljük, gyümölcstermővé tegyük Isten akaratát és jóságát – buzdította a példaértékű helyi összefogás megteremtőit a főpásztor.

Az ünnep a település temetőjében folytatódott, ahol Felföldi László püspök megáldotta, majd megszólaltatta Várong, a Szent István korában már létező falu új lélekharangját.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír