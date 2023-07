Lelki és szellemi töltekezés közösségben – Liturgikus Tanulmányi Napok a Pannonhalmi Főapátságban

A program idei hívószavai a zarándoklat, az életút és a kimozdulás. A bencés szerzetesközösség arra hívja az egyházi élet iránt elkötelezett keresztényeket, hogy gondolkodjanak velük együtt arról, hogy milyen irányba tart ma az Egyház, hogyan kísérhetik a keresztény közösségek a kihívásokkal küzdő családok és párok életútját. A képzésen jó gyakorlatokat is elleshetünk ha zarándoklatra indulunk, vagy ilyen alkalmakat szervezünk.

A Liturgikus Tanulmányi Napok nemcsak képzés, de lelkigyakorlat is – mondja Gérecz Imre OSB. Az előadások és műhelybeszélgetések mellett kiszakadhatunk a mindennapokból, és elidőzhetünk a monostor csendjében. Erre a néhány napra az ősi falak a Szent Márton hegyére érkezők otthonává is válnak, ahogy immár több mint ezer éve az itt élő szerzetesek számára. A tanulmányi napokon közösen zsolozsmázhatunk a szerzetesekkel, beszélgethetünk velük, és akár együtt is mozizhatunk.

A Liturgikus Tanulmányi Napok előadásai mindig kötődnek a főapátság adott évének spirituális-kulturális tematikájához. Így idén a zarándoklat és a liturgia, valamint az Egyház viszonyát járják körbe az előadók. „A zarándoklat egy rendkívül izgalmas szelete az egyházi életünknek. Az élmény – még azoknak is, akik nem járnak minden vasárnap templomba – lehetőséget ad, hogy rátaláljanak arra, ami az ő vallásosságukban tápláló, hogy lélekben megújuljanak. Olyan tapasztalat, amiből akár hónapokig, vagy évekig is erőt meríthetünk” – fogalmaz Gérecz Imre.

A képzésen résztvevők sok gyakorlati tapasztalatot hallhatnak gyakorló zarándokoktól, amelyek segíthetnek a plébániai, ifjúsági vagy akár egyéni zarándoklatok megszervezésében is. A főapátság idén ünnepli a Szent Benedek Zarándoklat elindulásának huszadik évfordulóját, de több évtizede sikeresen működő más zarándoklatok szervezőit is meghívta, hogy osszák meg tudásukat a jelenlévőkkel a zarándoktáborokról, a Barátok Útjáról és a motoros zarándoklatokról. Előadást tart Káposztássy Béla is, akinek lelkipásztorként több publikációja is megjelent a témában.

Online előadást tart a nyugat-európai katolikus teológiai életben elismert teológus, Hélène Bricout, a Párizsi Katolikus Egyetemről. A teológus fő kutatási területe a házasság szentsége, amiről a tanulmányi napokon elhangzó előadása is szól.

A lelkigondozással foglalkozók is kaphatnak új szempontokat szolgálatukhoz. „Áttekintjük, hogy az egyéni, vagy – párkapcsolatban, családban élve – a közös életút zarándoklatán mely dolgokra érdemes odafigyelni. Azt is megnézzük, hogyan tudjuk kísérni mindazokat, akik lelkigondozásért fordulnak hozzánk. Szólítsanak meg minket akár azért, mert önismeretben szeretnének fejlődni, vagy épp egy konkrét nehézséggel megküzdeni” – sorolja Gérecz Imre OSB, mi mindenről lesz szó a lelkigyakorlaton.

Mint mondja, a programból nem hiányozhat az aktuális kérdések áttekintése, a liturgikus és a biblikus előadások sem. Így például a pannonhalmi szerzetesközösségből Kisnémet Fülöp testvér beszél arról, hol tart ma a Katolikus Egyház szinodális folyamata. Dejcsics Konrád atya pedig az igehirdetés megújításához ad hasznos szempontokat.

Hafenscher Károlytól, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnökétől arról hallhatnak a résztvevők, hogy az evangélikus egyház miként tudja segíteni a konfirmációra való felkészülést, annak megünneplését és az elköteleződést az Egyház iránt. Varga Gyöngyi lelkésznővel frissen megjelent könyvébe lapozunk bele, amiben a vándorlét témáját elemzi a Bibliában. Simon T. László bencés szerzetes a Zsoltárok könyve, kolozsvári liturgikus szakemberek pedig a liturgia és a mozgás kapcsolatrendszerének ösvényeire vezetik majd az érdeklődőket.

A Liturgikus Tanulmányi Napokra a főapátság honlapján lehet jelentkezni július 30-ig.

Az oldalon a képzés részletes programja is megtalálható. A lelkigyakorlatra a hitoktatásban, a lelkipásztori munkában, a közösségek szervezésében szolgálatot teljesítők mellett minden elkötelezett keresztényt várnak. A képzést a bencés közösség azoknak ajánlja, akik elmélyítenék hitüket és szeretnének elhivatottan jelen lenni az Egyházban, saját keresztény közösségükben.

