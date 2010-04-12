Lelki ügyelet és téli lelkigyakorlatok Mátraverebély-Szentkúton

A legtöbb gyónásra és személyes beszélgetésre vasárnap délelőtt, a szentmisék előtt van lehetőség; de akadnak kivételes alkalmak, ha valakinek azonnali segítségre van szüksége egy akut problémával kapcsolatban – ilyen esetben a kegyhelyen szolgálatot teljesítő öt ferences szerzetes közül rövid időn belül valaki biztosan meghallgatja az azt igénylőt.

A tavaszig tartó időszakra meghirdetett lelkigyakorlatok célja, hogy gyakorlatias lelki támogatást adjanak mindazoknak, akik párt keresnek, gyermekre vágynak, gyászt élnek át, tanácstalanok az életükben, vagy mélyebb ünnepi megélést szeretnének.

A kegyhely ehhez hotelkategóriás szállásokkal és új családi apartmanházakkal biztosít nyugodt, kényelmes környezetet.

További információ: szentkut.hu

őszi–téli lelkigyakorlatok az adventtől 2026 májusáig tartó időszakban

– adventi lelkigyakorlat, Julián atya vezetésével: december 12–14.

– Karácsony a Szűzanyánál: december 23–27.

– papok és szerzetesek szüleinek lelkigyakorlata, Barsi Balázs OFM vezetésével: január 16–18.

– gyermekre vágyók lelkigyakorlata, Csépányi Gábor atya vezetésével: február 13–15.

– „Lélegzet” – jubileumi ferences lelkigyakorlat, szegénygondozó nővérek (Kinga nővér, Teréz nővér, Ágnes nővér) vezetésével: március 5–8.

– nagyböjti lelkigyakorlat minden érdeklődőnek, Barsi Balázs OFM vezetésével: március 13–15.

– egyedülálló fiatalok lelkigyakorlata, Asztalos Dániel és Elek Ágnes pszichológus vezetésével: március 27–29.

– húsvéti lelkigyakorlat, Julián atya vezetésével: áprili 2–6.

– Böjte Csaba OFM lelkigyakorlata: április 10–12.

– elvált szülők lelkigyakorlata, Madocsai Bea vezetésével: április 30. – május 3.

Forrás és fotó: szentkut.hu

Magyar Kurír