Lelki ügyelet és téli lelkigyakorlatok Mátraverebély-Szentkúton

Hazai – 2025. november 22., szombat | 13:01
3

A nemzeti kegyhelyen meghirdetett lelkigyakorlatok segítséget nyújtanak azoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre; a gyermekre vágyóknak, elváltaknak, párkeresőknek. Ha valaki elakadással, belső bizonytalansággal, nehézséggel küzd, és egyszerűen csak meghallgatásra vágyik, mindennap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepció szolgálatán. A szerzetesek 12 órás lelki ügyeletet biztosítanak.

A legtöbb gyónásra és személyes beszélgetésre vasárnap délelőtt, a szentmisék előtt van lehetőség; de akadnak kivételes alkalmak, ha valakinek azonnali segítségre van szüksége egy akut problémával kapcsolatban – ilyen esetben a kegyhelyen szolgálatot teljesítő öt ferences szerzetes közül rövid időn belül valaki biztosan meghallgatja az azt igénylőt.

A tavaszig tartó időszakra meghirdetett lelkigyakorlatok célja, hogy gyakorlatias lelki támogatást adjanak mindazoknak, akik párt keresnek, gyermekre vágynak, gyászt élnek át, tanácstalanok az életükben, vagy mélyebb ünnepi megélést szeretnének.

A kegyhely ehhez hotelkategóriás szállásokkal és új családi apartmanházakkal biztosít nyugodt, kényelmes környezetet.

További információ: szentkut.hu

*

őszi–téli lelkigyakorlatok az adventtől 2026 májusáig tartó időszakban

adventi lelkigyakorlat, Julián atya vezetésével: december 12–14.
Karácsony a Szűzanyánál: december 23–27.
papok és szerzetesek szüleinek lelkigyakorlata, Barsi Balázs OFM vezetésével: január 16–18.
gyermekre vágyók lelkigyakorlata, Csépányi Gábor atya vezetésével: február 13–15.

„Lélegzet” – jubileumi ferences lelkigyakorlat, szegénygondozó nővérek (Kinga nővér, Teréz nővér, Ágnes nővér) vezetésével: március 5–8.
nagyböjti lelkigyakorlat minden érdeklődőnek, Barsi Balázs OFM vezetésével: március 13–15.
egyedülálló fiatalok lelkigyakorlata, Asztalos Dániel és Elek Ágnes pszichológus vezetésével: március 27–29.
húsvéti lelkigyakorlat, Julián atya vezetésével: áprili 2–6.
Böjte Csaba OFM lelkigyakorlata: április 10–12.
elvált szülők lelkigyakorlata, Madocsai Bea vezetésével: április 30. – május 3.

Forrás és fotó: szentkut.hu

Magyar Kurír

#kegyhelyek #lelkigyakorlat #programok #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató