LEMAFEL-díjátadó, kreativitás és inspiráció a Katolikus Szeretetszolgálat szakmai napján

A Katolikus Szeretetszolgálat idén év elején egy különleges kreatív pályázatot hirdetett a fenntartásában működő intézmények részére, mely a lejárt szavatosságú eldobható orvosi maszkok minél fantáziadúsabb felhasználására hívott.

A felhívást eleinte csodálkozva fogadták az intézmények, de a kezdeti meglepődés után izgalmas ötletek, s azok nyomán csodálatos munkák születtek, s mivel mindenki a képességeihez mért feladatot kapott, az összes lakónak jutott tennivaló. Minden alkotás igényes és kreatív lett, ezért több kategóriában is hirdettek győztest.

A LEMAFEL-pályázat elsődleges célja az volt, hogy minél több lakót és munkatársat megmozgasson. Ez a cél maximálisan teljesült, hiszen nem volt akadály sem a szellemi, sem a testi korlátozottság az alkotások létrehozásában.

Az alábbi videó a pályázat megvalósításának hangulatát, eredményeit és tapasztalatait mutatja meg:

A LEMAFEL-pályázat díjazottjai virág- és gyógynövénymagokból összeállított csomagokat, valamint oklevelet kaptak, a helyezettek pedig kupát is hazavihettek.

A díjakat az alábbiak szerint osztották ki: „Tolltartó” különdíj: Okos Gizella Ház, Budapest „Angyali körforgás” különdíj: Szent Ottília Otthon, Parád „Kék-fehér álom” különdíj: Zárdakert Otthon, Dabas „Pillangók és nővérek” különdíj: Názáret Otthon, Soroksár „Levendulaillat” különdíj: Szent Lajos Otthon, Lajosmizse „Praktikum” különdíj: Szent Vince Otthon, Csákvár „Illatok és mutatványok” különdíj: XXIII. János III. helyezett: Pax Otthon, Tiszaalpár III. helyezett: Szent Erzsébet Otthon, Ipolytölgyes II. helyezett: Szent Vendel Otthon, Jászapáti I. helyezett: Szent Klára Idősek Otthona, Jászberény

Az eredményhirdetés után csoportfoglalkozások következtek. A Snoezelen terápiát Fazekasné Lőrincz Éva, az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon munkatársa, a Hangterápiát Csizmás Ágnes módszertani munkatárs, a Masszázs és mozgás alapok című szekciót Turiné Szatmári Ilona, a tiszaalpári PAX Otthon munkatársa vezette, majd ezt követte a közös élménymegosztás. Minden résztvevő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ezeken az együttléteken szakmabeliekkel lehet találkozni, tapasztalatot cserélni, lehetőség van tanulni egymástól és persze beszélgetni is.

A résztvevők kiemelték, hogy új összefüggéseket, módszereket ismerhettek fel és meg, hogy jó volt a már meglévő tudásukat struktúrába rendezni, és nem utolsó sorban egymásra is inspiráló, lelkestő hatással tudtak lenni.

„Büszkék vagyunk arra, hogy intézményeinkben, a szociális ágazat nehézségei, küzdelmei közepette is ennyire kreatív, lelkes, szorgalmas munkatársak dolgoznak. Büszkék vagyunk arra is, hogy az egyre nehezebb ápolási terhek mellett tudunk és kívánunk energiát fektetni abba, hogy lakóinkat aktív, hasznos tevékenységekbe vonjuk be a mindennapokban. Különleges fűszert adott ezért a pályázat jelmondata: „Mindenki és minden lehet hasznos, még a lejárt orvosi maszk is.” Különböző nemű és állapotú ellátottjaink tudtak egyszerre, egy célért együtt dolgozni, munkatársaink összefogása mellett” – olvasható az esemény kapcsán a Katolikus Szeretetszolgálat honlapján.

A Katolikus Szeretetszolgálat Intézményeiről IDE kattintva bővebb információkat találhatnak.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat



