Leo from Chicago – A vatikáni média dokumentumfilmje a pápa amerikai gyökereiről

A filmben megszólal többek között a pápa két fivére, Louis és John; képek, tanúságtételek segítenek közelebb hozni a Szentatya alakját. Megismerhetjük Robert Francis Prevost gyermekkorát, az életét meghatározó családi kötelékeket és barátságokat. Betekintést nyerhetünk tanulmányaiba, társadalmi szerepvállalásába, megtudhatjuk, milyen sportokat szeretett és mik voltak a kedvenc ételei.

A dokumentumfilmben, ami a Kommunikáció Dikasztériuma, a Chicagói Főegyházmegye, valamint az amerikai székhelyű, spanyol adásokat készítő ESNE (El Sembrador Nueva Evangelización) katolikus médiahálózat együttműködésével jött létre, részletes arckép rajzolódik ki a Szentatyáról.

Család, iskola, sport

Három vatikáni újságíró – Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio és Felipe Herrera-Espaliat – kalauzolja a nézőt, akik Chicago egyik külvárosi negyedéből (Doltonból) indulva fölkeresik Robert Francis Prevost szülőházát, ahol testvérei, Louis Martin és John elevenítik föl emlékeit és a családi történeteket.

Aztán következnek az iskolák és az Ágoston-rendiek által vezetett plébániák, a Katolikus Teológiai Unió. Betérhetünk azokra a helyekre, ahová annak idején a Leó pápa járt, mint például Aurelio Pizzériája, vagy a Rate Field stadion, a White Sox baseballcsapat székhelye. Az utazás egészen a Villanova Egyetemig tart, pár kilométerre Philadelphiától, illetve a floridai Port Charlotte-ig, bátyja lakóhelyéig.

Már gyerekként vonzódott a szerzetesi élethez

Majdnem harmincan szólalnak meg a filmben, akik történeteket, anekdotákat osztanak meg a pápa fiatalkorából. Fényképeket és videókat is láthatunk, melyek révén jobban megismerhetjük a katolikus egyház jelenlegi vezetőjét. Egy olyan embert, aki már gyerekkorában érdeklődött a szerzetesi élet iránt, majd egészen fiatalon megkezdte a felkészülést, hogy belépjen Szent Ágoston rendjébe.

Matematikai és teológiai tanulmányokat folytatott, és közben jó kapcsolatokat épített évfolyamtársaival. Mindig kiállt az élet védelmére irányuló kezdeményezések mellett. Egy olyan férfi képe bontakozik ki, aki elhagyta szülőföldjét, hogy Peruban szolgáljon, és aki nyugodtan és határozottan vezette a világ egyik legelterjedtebb szerzetesrendjét. Aki a kedvelte a ’60-70-es évek zenéjét, szeretett autót vezetni, televíziót nézett és követte a baseballmeccseket.

A mostani dokumentumfilmet megelőzte a León de Perú (a cím egyszerre jelenti: Perui Leó és Peru oroszlánja) című alkotás, amelyet júniusban mutattak be a pápa dél-amerikai missziós éveiről. A Leo from Chicago hamarosan megtekinthető a vatikáni médiacsatornákon.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó és videó: Vatican Media

Magyar Kurír