Leó pápa az Európai Parlament képviselőihez: Legyetek képesek az egészséges világiságra

Örömmel fogadom Önöket, akik az Európai Parlament keretében életre hívták az Interkulturális és Vallásközi Párbeszéd Munkacsoportot (Working Group on Intercultural and Interreligious Dialogue). Gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, és kívánom, hogy bőséges gyümölcsöt teremjen.

A kultúrák és vallások közötti párbeszéd előmozdítása kiemelkedő cél egy keresztény meggyőződésű politikus számára, és hála Istennek, nem hiányoznak olyan személyiségek, akik jó tanúságot tettek ezen a téren.

A párbeszéd embereinek lenni annyit jelenti, hogy miközben szilárdan az evangéliumban és az abból fakadó értékekben gyökerezünk,

nyitottak vagyunk arra, hogy meghallgassunk más értékek alapján tájékozódó embereket, hogy eszmecserét folytassunk velük, mindig az emberi személyt állítva a középpontba: a személy méltóságát, valamint kapcsolati és közösségi természetét.

A vallásközi párbeszéd érdekében folytatott munka önmagában is magában foglalja annak elismerését, hogy a vallás érték mind személyes, mind társadalmi szinten.

Maga a vallást jelentő religio szó is utal a kapcsolatra mint az ember eredendő sajátosságára. Ezért

a vallási dimenzió, ha hiteles és megfelelően ápolt, különös jelleget ad az emberi kapcsolatoknak, és nagyban segíti az emberek közösségi és társadalmi életre való nevelését.

Mennyire fontos ma értéket és jelentőséget tulajdonítani az emberi kapcsolatoknak!

Az európai intézményeknek olyan emberekre van szükségük, akik képesek egészséges világiságot megélni, vagyis képesek olyan gondolkodás- és cselekvésmódot követni, amely elismeri a vallás értékét, miközben megőrzi a különbségtételt a politikai szférával szemben, a kettő szétválasztása és összekeverése nélkül. E téren is, a szavaknál többet ér Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide De Gasperi példája.

Kedves barátaim, köszönöm ezt a látogatást. Köszönöm a munkát, amelyet a népek közötti párbeszéd és minden ember tisztelete előmozdításáért végeznek, és az Úr áldását kérem Önökre és munkájukra. Nagyon szépen köszönöm!

