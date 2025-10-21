Leó pápa beszéde a Portugál Kollégiumhoz: Legyen a házatok az Isteni Irgalmasság iskolája!

XIV. Leó beszéde kezdetén felidézte a 125 évvel ezelőtti alapítást, amikor XIII. Leó pápa a portugál püspökök kezdeményezésére megalapította a Pápai Portugál Kollégiumot.

A missziót mindig szem előtt tartó Egyház a szinodalitás stílusával hűségesen megéli az Egyház lelki tapasztalatait, és erőt merít belőle közösségei gyarapítására – hangsúlyozta a Szentatya.

Amikor az emberi fejlődés javára és Isten dicsőségére meghallgatjuk egymást, tiszteletben tartva a Szentlélek sugallatait, mind jobban felismerhetjük az idők jeleit, és együtt dolgozhatunk Krisztus országa építésén.

Itt, Rómában pedig a teológiai tanulmányok végzése közben mind jobban gyakorolhatjuk egymás meghallgatásának művészetét – fogalmazott Leó pápa.

Az első diákok Jézus Szent Szívének szentelték magukat

A Pápai Portugál Kollégiumot az 1900-as jubileum évében alapították, ami most alkalmat kínál arra, hogy a római tartózkodás két dimenziójáról elmélkedjünk: az Egyház egyetemességéről és Isten irgalmasságáról – mondta Leó pápa, kifejtve, hogy a jubileumok teszik lehetővé, hogy tanúi legyünk nagyon sok zarándok érkezésének, ami elmélyíti az Egyház egyetemességének megtapasztalását a helyi egyházak kulturális gazdagságának, lelkipásztori örömeinek tanúságtételével együtt, amit az Úr ajándékaként fogadunk. A jubileumi évek másrészt lehetőséget adnak arra, hogy intenzívebben tudatosítsuk a Krisztus Szívéből áradó irgalmasság ajándékát – folytatta beszédét a Szentatya. – Mert éppen a Szent Szív tisztelete jellemezte kezdettől fogva a Portugál Kollégium történetét, ami még a címerében is megjelenik. Az első diákok pedig neki szentelték magukat.

XIV. Leó arra biztatta a Pápai Portugál Kollégium jelenlegi diákjait, hogy tegyék ezt továbbra is. Bízzák életüket az Úr Jézus Szívére.

A Jézus Szívének szentelt kollégium az Isteni Irgalmasság iskolája, amelyben a diákok a szeretett tanítványt követik, hallgatnak Isten szeretetének szívdobbanásaira – így lesznek mindinkább hasonlóvá a Jó Pásztorhoz.

„A fárasztó munkanapok után álljatok meg az Úr jelenlétében, kérjetek olyan szívet tőle, amely képes szeretni az Egyházat, ahogyan ő szerette, aki »önmagát adta érte« (Ef 5,25). Ragaszkodjatok az Úr Jézushoz az ő szavának hallgatásában, a szentségek, különösen az Eucharisztia ünneplésében, az imádásban, a lelki megkülönböztetésben és a testvéri kedvességben egymás között” – buzdította a kollégium diákjait Leó pápa.

„Itt, Rómában teremtsetek magatoknak egy olyan otthont, családias légkört, amelyről 1970-ben Szent VI. Pál pápa beszélt a Szent Péter Kollégium diákjainak: »Mi is egy ilyen otthon? – kérdezte. – Nem is olyan könnyű meghatározni. Nem szálloda, ahová idegenek jönnek és mennek; nem is valamiféle panzió. Annál bensőségesebb és személyesebb.

Olyan kollégium, amely igazi közösséget és barátságot teremt, a lelkek egységét, amely már itt kezdődik, már itt tapasztalható, de amire a jövőben, amikor szétszéledtek a világban, a katolicitás jegyében, majd mindig emlékezhettek, és azt újra megélhetitek.«”

„Legyen tehát a kollégiumotok az élet háza” – mondta XIV. Leó, arra buzdítva a Portugál Kollégium diákjait, hogy októberben, a rózsafüzér hónapjában kérjék a fatimai Szűzanya közbenjárását a pápáért, az Egyházért és a békéért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír