Leó pápa beszéde a Portugál Kollégiumhoz: Legyen a házatok az Isteni Irgalmasság iskolája!

XIV. Leó pápa – 2025. október 21., kedd | 13:02
A Szentatya október 20-án, hétfőn délelőtt fogadta a Konzisztórium teremben a Pápai Portugál Kollégium hatvanfős csoportját, elöljárókat és diákokat. Hozzájuk intézett beszédében az Egyház egyetemességéről és Isten irgalmasságáról elmélkedett, kérve, hogy őrizzék meg az alapítás lelkületét, Jézus Szent Szívének szeretetét.

XIV. Leó beszéde kezdetén felidézte a 125 évvel ezelőtti alapítást, amikor XIII. Leó pápa a portugál püspökök kezdeményezésére megalapította a Pápai Portugál Kollégiumot.

A missziót mindig szem előtt tartó Egyház a szinodalitás stílusával hűségesen megéli az Egyház lelki tapasztalatait, és erőt merít belőle közösségei gyarapítására – hangsúlyozta a Szentatya.  

Amikor az emberi fejlődés javára és Isten dicsőségére meghallgatjuk egymást, tiszteletben tartva a Szentlélek sugallatait, mind jobban felismerhetjük az idők jeleit, és együtt dolgozhatunk Krisztus országa építésén.

Itt, Rómában pedig a teológiai tanulmányok végzése közben mind jobban gyakorolhatjuk egymás meghallgatásának művészetét – fogalmazott Leó pápa.

Az első diákok Jézus Szent Szívének szentelték magukat

A Pápai Portugál Kollégiumot az 1900-as jubileum évében alapították, ami most alkalmat kínál arra, hogy a római tartózkodás két dimenziójáról elmélkedjünk: az Egyház egyetemességéről és Isten irgalmasságáról – mondta Leó pápa, kifejtve, hogy a jubileumok teszik lehetővé, hogy tanúi legyünk nagyon sok zarándok érkezésének, ami elmélyíti az Egyház egyetemességének megtapasztalását a helyi egyházak kulturális gazdagságának, lelkipásztori örömeinek tanúságtételével együtt, amit az Úr ajándékaként fogadunk. A jubileumi évek másrészt lehetőséget adnak arra, hogy intenzívebben tudatosítsuk a Krisztus Szívéből áradó irgalmasság ajándékát – folytatta beszédét a Szentatya. – Mert éppen a Szent Szív tisztelete jellemezte kezdettől fogva a Portugál Kollégium történetét, ami még a címerében is megjelenik. Az első diákok pedig neki szentelték magukat.

XIV. Leó arra biztatta a Pápai Portugál Kollégium jelenlegi diákjait, hogy tegyék ezt továbbra is. Bízzák életüket az Úr Jézus Szívére.

A Jézus Szívének szentelt kollégium az Isteni Irgalmasság iskolája, amelyben a diákok a szeretett tanítványt követik, hallgatnak Isten szeretetének szívdobbanásaira – így lesznek mindinkább hasonlóvá a Jó Pásztorhoz.

„A fárasztó munkanapok után álljatok meg az Úr jelenlétében, kérjetek olyan szívet tőle, amely képes szeretni az Egyházat, ahogyan ő szerette, aki »önmagát adta érte« (Ef 5,25). Ragaszkodjatok az Úr Jézushoz az ő szavának hallgatásában, a szentségek, különösen az Eucharisztia ünneplésében, az imádásban, a lelki megkülönböztetésben és a testvéri kedvességben egymás között” – buzdította a kollégium diákjait Leó pápa.

„Itt, Rómában teremtsetek magatoknak egy olyan otthont, családias légkört, amelyről 1970-ben Szent VI. Pál pápa beszélt a Szent Péter Kollégium diákjainak: »Mi is egy ilyen otthon? – kérdezte. – Nem is olyan könnyű meghatározni. Nem szálloda, ahová idegenek jönnek és mennek; nem is valamiféle panzió. Annál bensőségesebb és személyesebb.

Olyan kollégium, amely igazi közösséget és barátságot teremt, a lelkek egységét, amely már itt kezdődik, már itt tapasztalható, de amire a jövőben, amikor szétszéledtek a világban, a katolicitás jegyében, majd mindig emlékezhettek, és azt újra megélhetitek.«” 

„Legyen tehát a kollégiumotok az élet háza” – mondta XIV. Leó, arra buzdítva a Portugál Kollégium diákjait, hogy októberben, a rózsafüzér hónapjában kérjék a fatimai Szűzanya közbenjárását a pápáért, az Egyházért és a békéért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#egyháztörténet #evangelizáció #jubileum #oktatás-nevelés #Vatikán #XIV. Leó pápa

