Leó pápa első digitális találkozóját novemberben tartja fiatal amerikai katolikusokkal

A Szentszéki Sajtóközpont és a rendezvény szervezője, az Országos Katolikus Ifjúságpasztorációs Szövetség (National Federation for Catholic Youth Ministry, NFCYM) augusztus 15-én, a Szűz Mária mennybevételének ünnepén bejelentette, hogy „a rendezvényt a Boldogságos Szűzanya oltalmára bízzák”.

A találkozót az NFCYM éves gyakorisággal szervezi meg 1983 óta. Eleinte külön zajlott a nyugati és a keleti parton, majd 1991-ben olvadt össze egy nagy, országos szintű találkozóvá. XIV. Leó pápa a november 21-i ülésszak keretében fog beszélgetni a 14–18 év közötti fiatalokkal, New York-i idő szerint délelőtt 10.15-kor (magyar idő szerint délután 16.15-kor).

A 2025-ös ifjúsági konferenciára fiatalokat, papokat, közösségvezetőket, önkénteseket várnak az ország minden tájáról Indianapolisba; a programban imádság, képzés, közösségépítés és ünneplés is helyet kapott. A Szentatya közvetlenül is szót vált több fiatallal, akiket kiválasztanak, hogy Leó pápával beszélgethessenek az EWTN katolikus televízió által közvetített program során.

Nelson J. Pérez philadelphiai érsek, aki az Országos Katolikus Ifjúságpasztorációs Szövetség püspöki tanácsadója és igazgatósági tagja, örömét fejezte ki a rendezvény miatt. „A Szentatya döntése, hogy ily módon találkozik az amerikai fiatalokkal, a katolikus fiatalokhoz fűződő közelségének kifejeződése” – nyilatkozta Pérez érsek.

A szövetség ügyvezető igazgatója, Christina Lamas pedig kiemelte: „Alázatos szívvel és nagy örömmel fogadjuk a Szentatyát a Országos Katolikus Ifjúsági Konferencián”, hozzátéve, hogy „jelenléte fontos emlékeztető arra, hogy a fiatalokat szívében hordozza az Egyház, és számít a szavuk”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír