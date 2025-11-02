Leó pápa felemelte a hangját Szudánért: Tűzszünetre és humanitárius folyosókra van szükség

„Nagy fájdalommal követem a Szudánból, különösen Al Fasher városából, az északi Dárfúr sokat szenvedett régiójából érkező tragikus híreket. A nők és gyermekek elleni válogatás nélküli erőszak, a fegyvertelen civilek elleni támadások és a humanitárius segítségnyújtás súlyos akadályozása elviselhetetlen szenvedést okoznak egy olyan népnek, amely már hosszú hónapok óta szenved a háborús konfliktustól. Imádkozzunk, hogy az Úr fogadja be az elhunytakat, támogassa a szenvedőket, és érintse meg a felelősök szívét! Megismétlem sürgető felhívásomat az érintett felekhez a tűzszünetre és a humanitárius folyosók sürgős megnyitására. Végül kérem a nemzetközi közösség határozott és nagylelkű beavatkozását, hogy segítséget nyújtson és támogassa mindazokat, akik fáradhatatlanul dolgoznak a rászorulók megsegítésén” – mondta. (Tőzsér Endre SP fordítása)

Az országot már eddig is térdre kényszerítették a különféle konfliktusok és erőszakos cselekmények, mintegy 13 millió embernek kellett elhagynia otthonát, további 30 millió férfi, nő, idős és gyermek szorul sürgős humanitárius segítségre. A drámai helyzet a végletekig fokozódott Észak-Dárfúr fővárosa, Al Fasher eleste után: a tömeges gyilkosságok, etnikai alapú támadások után a város vérben úszik.

Afrika felé fordítva tekintetét, a pápa nem mulasztott el imádkozni Tanzániáért, ahol összecsapások és erőszakos cselekmények robbantak ki az október 29-i választás után, amelyen ismét a 65 éves Samia Suluhu Hassan elnök asszony nyert. A már eleve feszült választási légkörben, amelyet számos emberrablás is tovább fokozott, a győzelmet azért vitatták, mert a legfontosabb ellenzéki jelölteket kizárták az elnökségért folytatott küzdelemből. Ezután utcai tüntetések robbantak ki az országban, a kormány pedig blokkolta az internetet, kijárási tilalmat rendelt el és katonákat vezényelt az utcákra. Az ország fő ellenzéki pártja szerint körülbelül 700 ember halt meg, míg a kormány tagadja az erőszakos fellépést.





Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír

(tzs)