Leó pápa a Fokoláre Mozgalom papjaihoz és szeminaristáihoz: Legyünk tanúk és remény mindennap!

XIV. Leó pápa szokásához híven általában hétfő délutántól kedd estig Castel Gandolfóban tartózkodik. A Szentatya december 29-én, hétfőn fogadta rezidencziáján a Fokoláre Mozgalomhoz tartozó fiatal papokat és szeminaristákat, hogy bátorítsa őket szolgálatukban. A pápa – kifejezve örömét, hogy Róma látogattak a jubileumi év végén tartott zarándoklaton – arra hívta őket, hogy „keressék a remény ajándékát”, és tegyenek tanúságot róla, „amikor visszatérnek származási országaikba”.

Leó pápa a Miatyánk elimádkozása után megismételte: „Járjunk együtt, mindig arra törekedve, hogy tanúk és remény legyünk mindennap.”

*

18 országból, 4 kontinensről érkezett 35 szeminarista és fiatal egyházmegyés pap is részt vett a Fokoláre Mozgalom december 26. és 30. között Castel Gandolfóban rendezett konferenciáján, melynek címét – Élő közelség – XIV. Leó a szentév alkalmából a szeminaristákhoz intézett szavai ihlették: „Ma, egy konfliktusokkal és nárcizmussal jellemzett társadalmi és kulturális környezetben meg kell tanulnunk szeretni, és úgy szeretni, mint Jézus.”

A konferencián elhangzott előadások a szemináriumi élet kihívásaival foglalkoztak, különös tekintettel a közelség és az érzelmek témáira, a hivatás különböző aspektusait az egység karizmájának fényében értelmezve, amely a Chiara Lubich által alapított mozgalom gyökere. A Fokoláre Mozgalom elnöke, Margaret Karram a konferencia résztvevőinek kérdéseire válaszolva arra buzdított: engedjék, hogy áthassa őket az Ige, az Eucharisztia és a szolgálat lelkülete, hogy a szeretetközösségre nyitott papok legyenek.

A kongresszuson részt vevő papok és szeminaristák december 31-én zarándoknapot tartottak Rómában: ellátogattak a Santa Maria Maggiore-bazilikába, Ferenc pápa sírjához; a Szent Péter-bazilikában részt vettek a vasárnapi Úrangyala imádságon, majd a Szent Péter téren jelen voltak Leó pápa szerdai audienciáján.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír