Leó pápa is szerepel a Vogue magazin által összeállított legjobban öltözött emberek listáján

Erről tanúskodik az is, hogy a Vogue magazin – az egyik legrangosabb és legelismertebb divat- és szépségmagazin a világon – nemrégiben a 2025-ös év 55 legjobban öltözött személye közé választotta XIV. Leó pápát.

Az 1892-ben alapított amerikai magazin éves rangsorában kiemeli, hogy XIV. Leó „szakított elődje, Ferenc pápa szerény ízlésével”, és megőrizte „a pápák örökségét, a tökéletesen kidolgozott liturgikus ruhákat”.

A magazin „2025 legjobb öltözetének” minősítette az első pápai megjelenését május 8-án, a Szent Péter-bazilika központi loggiáján, ahol vörös szatén mozzettát, borvörös, aranyhímzéses stólát és aranyszínű selyemzsinórral rögzített mellkeresztet viselt.

Ferenc pápa 2013-as megválasztása után úgy döntött, hogy nem viseli ezeket a ruhákat, ami az egyszerűségre utaló gesztus volt, és amely végigkísérte pápaságát. Akkoriban ezt az Esquire magazin is elismerte: felvette őt a „legjobban öltözött férfiak” listájára, kiemelve visszafogott stílusát.

Forrás: Almudena Martínez-Bordiú / ACI Prensa – CNA/Romkat.ro

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír