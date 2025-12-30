Leó pápa is szerepel a Vogue magazin által összeállított legjobban öltözött emberek listáján

XIV. Leó pápa – 2025. december 30., kedd | 16:35
1

Bár a legapróbb részletekig gondosan kidolgozott úgynevezett „pápai divat” az idők folyamán változott, az egyházfők öltözete még mindig mély szimbolikával bír, amely továbbra is sokak figyelmét felkelti.

Erről tanúskodik az is, hogy a Vogue magazin – az egyik legrangosabb és legelismertebb divat- és szépségmagazin a világon – nemrégiben a 2025-ös év 55 legjobban öltözött személye közé választotta XIV. Leó pápát.

Az 1892-ben alapított amerikai magazin éves rangsorában kiemeli, hogy XIV. Leó „szakított elődje, Ferenc pápa szerény ízlésével”, és megőrizte „a pápák örökségét, a tökéletesen kidolgozott liturgikus ruhákat”.

A magazin „2025 legjobb öltözetének” minősítette az első pápai megjelenését május 8-án, a Szent Péter-bazilika központi loggiáján, ahol vörös szatén mozzettát, borvörös, aranyhímzéses stólát és aranyszínű selyemzsinórral rögzített mellkeresztet viselt.

Ferenc pápa 2013-as megválasztása után úgy döntött, hogy nem viseli ezeket a ruhákat, ami az egyszerűségre utaló gesztus volt, és amely végigkísérte pápaságát. Akkoriban ezt az Esquire magazin is elismerte: felvette őt a „legjobban öltözött férfiak” listájára, kiemelve visszafogott stílusát.

Forrás: Almudena Martínez-Bordiú / ACI Prensa – CNA/Romkat.ro 

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#média #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató