Leó pápa a Krisztus Légiójának: Senki nem ura saját karizmájának, hanem őrzője és szolgája

Általános káptalanjuk végeztével fogadta a Szentatya a Krisztus Légiója Kongregáció tagjait, akik ülésükön új elöljárót választottak a mexikói Carlos Gutiérrez atya személyében.

Minden szerzetesi intézmény életében kegyelmi időszak az általános káptalan, hiszen a közösségi megkülönböztetés és a Szentlélek meghallgatásának kiemelt helye. A Szentlélek továbbra is vezeti őket és támogatja a rájuk bízott küldetést, karizmájukhoz híven, melyet Isten ajándékaként végeznek az egész Egyház javára – kezdte beszédét a pápa.

Hűség a karizmához

A Legio Christi történetében voltak fájdalmas és válságos időszakok is – állapította meg a Szentatya, majd a közös lelki örökségről és apostoli buzgóságról beszélt. Mindez nemcsak a múltra vonatkozik, hanem folyamatos megújulásra sarkall a jelenben is, az evangéliumhoz hűen.

A karizma a Szentlélek ajándéka, melyet a szerzetesi intézmény valamennyi tagja egyénileg és közösségileg is hivatott megtestesíteni, az egyházon és a társadalmon belül, melyet gazdagítanak a Regnum Christi lelki család révén. A különböző formák, stílusok, hangsúlyok a karizmán belül nem gyengítik az egységet, hanem gazdagítják azt, ezért nem kell félni a pluralitástól, hogy átláthatóbban és hívebben válaszolhassanak Isten hívására. A család minden tagjának megvan a maga identitása és küldetése, így a pluralitás közöttük is a Lélek termékenységét mutatja, és erősíti a közös küldetést.

Az Egyház és a világ javát szolgálni

A karizma a Lélek ajándéka, mely az Egyház megújulását és épülését szolgálja, ezért hálával kell fogadni. Ugyanakkor senki nem ura saját karizmájának, hanem őrzője és szolgája. A szerzetesek életükkel az Egyház és a világ javát szolgálják, így az általános káptalanon azon gondolkodtak, miként tudják ma kreatív hűséggel, karizmatikus intuícióval élni hivatásukat.

A vezetőválasztással kapcsolatban a pápa elmondta: a jó elöljárót nem uralom, hanem lelki és testvéri szolgálat, az elkísérés művészete jellemzi. A közösségi életet Krisztusra kell irányítani, kerülve minden ellenőrzési formát, ami nem tartja tiszteletben a személyi méltóságot és szabadságot. A szerzetesi elöljáró fő feladatai közé tartozik a karizma iránti hűség előmozdítása. Ehhez kölcsönös meghallgatás és felelősség, átláthatóság, testvéri közelség, valamint közösségi megkülönböztetés szükséges. A jó vezetés nem önmagára összpontosít, elősegíti a szubszidiaritást és a közösség valamennyi tagjának felelős részvételét.

Szinodalitás és küldetés

Leó pápa kijelentette: az Egyház ma erőteljes hívást él meg a szinodalitásra, vagyis arra, hogy együtt haladjon, meghallgasson, megkülönböztessen. A Krisztus Légiója tagjait kérte, továbbra is az imádság, az alázat és a belső szabadság szellemében éljenek. Ne kövessenek önös vagy regionális érdekeket, ne keressenek pusztán szervezeti megoldásokat, hanem elsősorban azt, amit Isten akar szerzetesi családjuk és küldetésük számára, amelyet az Egyház rájuk bízott.

Leó pápa végül a Guadalupei Miasszonyunk oltalmába ajánlotta a kongregáció tagjait, majd szívből jövő apostoli áldását adta rájuk.

