Leó pápa liturgikus programjai novembertől jövő januárig

November

XIV. Leó pápa november 1-jén, mindenszentek ünnepén délelőtt fél 11-kor a Szent Péter téren szentmisét mutat be, amelynek során egyházdoktori címmel ruházza föl Szent John Henry Newmant – amint azt július 31-én már hírül adta a Szentszék. Newman bíborost XVI. Benedek pápa avatta boldoggá 2010-ben, Ferenc pápa pedig a szentek sorába iktatta 2019-ben.

November 3-án délelőtt 11 órakor a Szent Péter-bazilikában mutat be szentmisét a Szentatya elődjéért, Ferenc pápáért és az elmúlt évben elhunyt bíborosokért és püspökökért.

November 9-én, a lateráni bazilika felszentelésének ünnepén délelőtt fél 10-kor Leó pápa szentmisét mutat be a Lateráni Szent János-székesegyházban.

November 16-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter-bazilikában celebrál szentmisét a Szentatya a szegények szentévi találkozója alkalmából.

A hónap utolsó liturgikus eseményeként XIV. Leó november 23-án délelőtt fél 11-kor a Szent Péter téren mutat be szentmisét Krisztus Király ünnepe alkalmából. Ugyanezen a napon tartják a kórusok és énekkarok szentévi találkozóját.

December

A Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala hírül adja továbbá, hogy XIV. Leó folytatja elődei hagyományát, ezért december 8-án, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén délután 4 órakor a római Spanyol térre megy, hogy lerója tiszteletét a Szűzanya szobra előtt.

December 12-én, a Guadalupei Szűzanya liturgikus emléknapján délután 4 órakor a Szent Péter-bazilikában mutat be szentmisét a Szentatya.

December 14-én Leó pápa 10 órakor szintén a Szent Péter-bazilikában vezeti a fogvatartottak jubileumi szertartását.

Karácsonyi szertartások

Közzétették a karácsonyi szertartások rendjét is. Ennek értelmében december 24-én este 10 órakor mutatja be XIV. Leó pápa az éjjeli szentmisét.

December 25-én, Urunk születése ünnepén délelőtt 10 órakor a Szent Péter-bazilikában celebrál szentmisét, majd délben a bazilika központi loggiájáról adja áldását Róma városára és a földkerekségre.

December 31-én, délután öt órakor a Szentatya vesperást vezet és hálát ad az elmúlt év kegyelmeiért a Szent Péter-bazilikában.

Január

Január elsején, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepén, az 59. békevilágnapon délelőtt 10 órakor Leó pápa szentmisét mutat be a Szent Péter-bazilikában.

Január 6-án, vízkereszt napján a szentkapu bezárásával ér véget a 2025-ös rendkívüli szentév. A szertartást a Szent Péter-bazilikában végzi a pápa délelőtt fél 10-kor, majd szentmisét mutat be.

Végül január 11-én, Urunk megkeresztelkedése ünnepén délelőtt fél 10-kor a Sixtus-kápolnában celebrál szentmisét, és gyermekeket keresztel XIV. Leó.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

