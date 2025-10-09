Leó pápa megköszönte a Kolumbusz Lovagoknak az élet szentségének védelmét

A Kolumbusz Lovagok, egy 1882-ben alapított globális, katolikus férfiakból álló jótékonysági szervezet igazgatótanácsa a remény szentéve idején Rómába látogatott ezekben a napokban.

XIV. Leó pápa beszédében utalt rá, hogy a szentévben már több tízmillió zarándok érkezett az Örök Városba. Az egyik műalkotás, amelyet kétségtelenül megnéznek, Gian Lorenzo Bernini baldachinja a Szent Péter-bazilikában, amely – mint mondta – „története első átfogó restaurálása után most eredeti szépségében ragyog”. A másik Bernini bronz alkotása, amely Szent Péter székét foglalja magában, és amelyet szintén 2024-ben restauráltak. Leó pápa megköszönte a Kolumbusz Lovagoknak, hogy jótékonysági tevékenységükkel lehetővé tették ezeket a felújításokat.

„Ezek a remekművek segítenek mindenkinek, aki rájuk tekint, hogy hitünk két fő tételét szemléljék: Jézus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában, valamint a pápát mint Péter utódját, aki egyesíti és vezeti az Egyházat.” A pápa rámutatott, hogy a lovagok jótékonysági felajánlása, amellyel a Szentszéket segítik ezekben a projektekben, látható jele a Krisztus helytartója iránti folyamatos odaadásuknak. Történetük során sokféleképpen támogatták „a római pápa jótékonysági tevékenységét, többek között a Vicarius Christi Alapon keresztül, amely lehetővé teszi számára, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel és a legkiszolgáltatottabbakkal szerte a világon” – emlékeztetett a pápa.

A helyi tanácsokon keresztül világszerte végzett missziójukra utalva Leó pápa hangsúlyozta: a Kolumbusz Lovagok arra törekszenek, hogy elvigyék Krisztus szeretetét és együttérzését a helyi közösségeikbe. A lovagok egybegyűjtik a férfiakat, hogy „védelmezzék az emberi élet szentségét annak minden szakaszában, segítsék a háború és a természeti katasztrófák áldozatait, és támogassák a papi hivatásokat”. Végezetül XIV. Leó pápa gyümölcsöző zarándoklatot kívánt az igazgatótanács tagjainak és családjaiknak. Imádkozik azért, hogy római tartózkodásuk táplálja hitüket, megerősítse reményüket és elmélyítse az Egyház iránti szeretetüket. „Erősödjetek meg, hogy folytathassátok a nemes alapítótok, Boldog Michael McGivney által megkezdett értékes küldetést!” – buzdította a Kolumbusz Lovagokat Leó pápa.

Michael McGivney 1882-ben alapította meg segélyszervezetét katolikus világi hívek önsegélyező csoportjaként. A bevándorlók és a társadalom más kirekesztettjei között kezdte el működését, különös tekintettel az özvegyasszonyokra és árvákra. A pap ír bevándorlók fia volt, aki lelkipásztori szolgálatát plébánoshelyettesként végezte Connecticut állam New Haven kikötővárosában, majd mint plébános Thomastonban. Mindössze 38 éves volt, amikor tüdőgyulladás következtében elhunyt. A Kolumbusz Lovagjai szervezetnek mára mintegy 2 millió tagja van; alapítóját 2020-ban avatta boldoggá Ferenc pápa.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír