Leó pápa: Mondjunk harsány „igent” a békére és a testvériségre!

Az Emberi Testvériség 3. Világtalálkozója kezdetén XIV. Leó pápa köszöntötte a résztvevőket az Apostoli Palota Kelemen-termében. Hangsúlyozta, hogy a konfliktusokkal és megosztottsággal teli világban jelenlétük még fontosabb, mivel „egyesíti őket az erős és bátor »nem« a háborúra, és a harsány »igen« a békére és a testvériségre”. Ferenc pápa szavairól elmélkedve, miszerint a háború soha nem válasz, Leó pápa kifejtette, hogy a résztvevők jelenléte tanúskodik erről az üzenetről, amely egyesítheti a különböző vallásokat és kultúrákat. Úgy jellemezte azt, mint ami „csendes, mégis erőteljes erő, amely segít felismernünk egymást testvérként, minden különbségünk ellenére”.

Hol van a testvéred?

Leó pápa a Káin és Ábel testvérpár kapcsolatára utalt – az első ilyen jellegű kapcsolatra –, és rámutatott, hogy már ezt is konfliktusok jellemezték. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ez a kezdeti erőszakos cselekedet nem késztethet arra minket, hogy azt higgyük, ez mindig is így volt.

Bármilyen ősi vagy elterjedt is legyen, Káin erőszakosságát soha nem szabad »normálisnak« tekinteni”

– nyomatékosította a pápa. A követendő mércét ehelyett az a kérdés fogalmazza meg: „Hol van a testvéred?” Ebben találhatjuk meg hivatásunkat, példánkat, igazságosságunk mértékét és szabályát. Leó pápa kiemelte, hogy Isten nem áll bosszút Káinon testvére meggyilkolásáért. Épp ellenkezőleg, felteszi azt a kérdést, amely az idők során végigkísérte az emberiséget.

A megbékélés alapelve

Ez mégis több, mint egy egyszerű kérdés. Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez „a megbékélés alapelvévé” válik. Amikor megtanuljuk szívünkbe fogadni, akkor személyes, tudatos kérdéssé válik, amelyet a mindennapi élet minden területén fel kell tennünk magunknak. „Hol vagytok a háborúk „üzletében”, amelyek tönkreteszik azoknak a fiataloknak az életét, akiket fegyvert fogni kényszerítenek; amelyek védtelen civileket, gyerekeket, nőket és időseket vesznek célba…? Testvér, nővér, hol vagytok ebben az online kapcsolódó életben, ahol a magány felemészti a társadalmi kötelékeket és idegenné tesz minket még önmagunk számára is?”

A csend nem lehet a válasz.

A pápa megerősítette az Emberi Testvériség Világtalálkozójának résztvevőit abban, hogy elkötelezettségükkel, bátorságukkal és jelenlétükkel ők jelentik a választ. Az a döntésük, hogy másféle életet élnek – a növekedés és a fejlődés útját –, megváltoztathatja a világot.

Lássuk meg Istent másokban!

Amint elkezdjük testvéreinknek tekinteni a körülöttünk lévőket, megszabadulunk „attól a látszattól, hogy azt gondoljuk, elszigetelt egyének vagyunk, vagy attól a logikától, hogy csak önérdekből alakítunk ki kapcsolatokat”. Az önérdek nem az egyetlen alapja egy kapcsolatnak. A spirituális hagyományok és a fejlettebb kritikai gondolkodás megnyitotta az utat a kapcsolatteremtéshez azokkal az emberekkel, akik kívül esnek a családi vagy etnikai kötelékeinken. „A testvériség a közelség leghitelesebb elnevezése” – állapította meg Leó pápa, mert azt jelenti, hogy „újra felfedezzük a másik arcát”. Azok számára, akik hisznek, ez annyit tesz, hogy

meglátják Isten arcát mindenkiben – a szegényekben, a magányosokban, sőt az ellenségekben is.

Gondoskodásra épülő szövetség

Az emberi testvériségnek szentelt világtalálkozón a pápa arra buzdította a résztvevőket, hogy

keressenek új módszereket a különböző munkaterületek, tudáságak és generációk közötti kapcsolatok kiépítésére.

Arra buzdított, hogy ezekbe a folyamatokba mindig vonják be a szegényeket – „nem csupán a segítségnyújtás kedvezményezettjeiként, hanem a megkülönböztetés és a párbeszéd aktív résztvevőiként”. „Folytassátok a magvetés csendes munkáját, amelyből egy valóban részvételen alapuló folyamat fakadhat, amelynek középpontjában az emberiség és a testvériség áll” – tette hozzá. A pápa olyan „emberi szövetség” létrehozására szólított fel, amely a gondoskodáson, a nagylelkűségen és a bizalmon alapul, nem pedig a hatalmon, a hasznon és a gyanakváson. Végezetül a pápa arra buzdított mindenkit, hogy továbbra is ápolják a testvériség szellemét a mindennapi életükben és azon túl is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír