Leó pápa decemberi imaszándéka a konfliktusövezetekben élő keresztényekért

XIV. Leó pápa – 2025. december 12., péntek | 10:02
1

A pápa decemberi videójában, amelyet magyar nyelven december 11-én tettek közzé, arra hív, imádkozzunk, hogy a háború vagy konfliktus sújtotta területeken élő keresztények, különösen a Közel-Keleten, a béke, a kiengesztelődés és a remény magvetői legyenek.

XIV. Leó pápa imája a konfliktusövezetekben élő keresztényekért:

Béke Istene,
aki a Te Fiad vére által
kiengesztelted a világot magaddal,
ma a háborúk és erőszak által sújtott keresztényekért imádkozunk.
Érezzék még a fájdalom közepette is
mindig a Te jelenléted gyöngéd jóságát
és hitben élő testvéreik imáit.
Mert csak Általad és a testvéri kapcsolatok által megerősítve
lehetnek a megbékélés magvetői,
a remény építői kicsiben és nagyban egyaránt,
akik meg tudnak bocsátani és képesek továbblépni,
áthidalni a szakadékokat,
és irgalmasan törekszenek az igazságosságra.
Uram, Jézus, aki boldognak nevezted
azokat, akik a békéért munkálkodnak,
tegyél minket a béke eszközeivé,
még ott is, ahol lehetetlennek tűnik az összhang.
Szentlélek, a remény forrása a legsötétebb időkben is,
őrizd meg a szenvedők hitét és erősítsd reményüket.
Ne engedd, hogy közönybe süllyedjünk,
és tégy minket Jézushoz hasonlóan az egység építőivé.
Ámen.

Forrás, fotó és videó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #béke #háború #imádság #Vatikán #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató