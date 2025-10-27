Leó pápa párbeszédet folytatott a szinodális folyamatban részt vevő közösségek tagjaival

XIV. Leó pápa üdvözölte a világ minden tájáról érkezett egyházmegyei és eparchiális, nemzeti és egyházi területeket képviselő, a szinodális folyamatban részt vett csoportok és testületek (többek között presbiteri és lelkipásztori, valamint pénzügyi tanácsok) mintegy kétezer tagját. A zarándokok a VI. Pál teremben gyűltek össze.

A pápai audiencia fontos eseményt jelent a püspöki szinódus XVI. rendes közgyűlésének záródokumentumában megfogalmazott iránymutatások végrehajtási szakaszában. A szentév egyben ennek a szakasznak az első pontját is jelenti, amelynek célja, hogy a záródokumentum iránymutatásait lefordítsa az Egyház szinódusi jellegével összhangban lévő lelkipásztori és strukturális döntésekre. Ugyanakkor a pápai audiencia alkalmat adott arra, hogy elismerjék e csoportok és a bennük dolgozó emberek értékes szolgálatát, akik mind a szinodálisabb egyház építését tűzik ki célul a remény szentéve távlatában.

Leó pápa a perui Chiclayo püspökeként, majd a Püspöki Dikasztérium prefektusaként aktívan részt vett a legutóbbi szinodális folyamatban, majd a szinódusi közgyűlés ülészakán figyelmesen hallgatta a résztvevők kontinensek szerint csoportosított előadásait. Mielőtt megérkezett az audienciára, számos megbeszélést tartottak, amelyeken a résztvevők áttekintették munkájukat a szinodálisabb egyház előmozdításában a szentév fényében, amely a reményre összpontosít, folytatva a lelki megkülönböztetés és a döntéshozatal folyamatát a Szentlélekre és egymásra hallgatva. A szinodális folyamat az „együtt járás”-ra összpontosít a rendszeres összejövetelek, a párbeszéd és a kölcsönös konzultáció révén annak érdekében, hogy megkülönböztesse a lelkipásztori döntéseket és foglalkozzon az egyházi közösségeket érintő kérdésekkel, a helyi környezetnek megfelelően reagálva rájuk.

Afrika

Leó pápa meghallgatta a szinodális folyamatról szóló előadásokat a világ kontinenseinek egyházi valóságáról. Afrika kapcsán emlékeztetett arra, hogy a misszió kulcsfontosságú a szinodális egyház számára, hogy meghallgató egyház legyen, amely tanúságot tesz Krisztusról, és hidakat épít a kultúrák és vallások között. Elismeréssel szólt Afrika ajándékairól: a fiatalságról, a családról és a kontinens életerejéről.

Arra buzdította az Egyházat, hogy fogadja el a sokszínűséget, és támogassa a békét, az egységet és a teremtett világgal való törődést. Megjegyezte, hogy minden helyi valóságot meg kell érteni és tiszteletben kell tartani, és hogy sokféleképpen lehet egyháznak lenni anélkül, hogy az egyházi élet egyetlen modelljét erőltetnénk.

Óceánia

Miután meghallgatta az Óceániáról szóló jelentést, Leó pápa reményét fejezte ki, hogy az Egyház a szinodalitás szellemében tovább fog növekedni a szeretetközösségben. Hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van a konkrét cselekvésre az olyan globális problémák kezelésében, mint az éghajlatváltozás, a szegénység és az igazságtalanság. Felszólította az Egyházat, hogy bátran emelje fel szavát, és élje meg Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikában kifejezett felhívását, hogy aktívan törődjön a teremtett világgal és az emberiséggel.

Amerika

Az amerikai kontinens tekintetében Leó pápa elismerte az országok közötti és a társadalmakon belüli megosztottságot, valamint a szinodalitás, a meghallgatás és a párbeszéd szükségességét az Egyházban és a társadalomban. Rámutatott, hogy a papok, a püspökök és a világi hívők folyamatos képzése kulcsfontosságú ebben a folyamatban, hogy megőrizzük a harmóniát és a szeretetközösséget az Egyházon belül.

Közel-Kelet

A Közel-Kelettel kapcsolatban a pápa kiemelte, hogy mennyire nagy szüksége van a régiónak a reményre. Elismeréssel szólt a keresztények hitéről, bátorságáról és kitartásáról mindazok esetében, akik a szülőföldjükön maradnak és akik a diaszpórában élnek, és a Szentlélek jelenléte igazi jeleinek nevezte őket.

Ázsia

A Szentatya nagy háláját és csodálatát fejezte ki az ázsiai egyház iránt is. Elismerte a kitartását a szinodalitás megélésében a nyelvi, a kulturális és a gazdasági kihívások közepette, valamint a hitről tett tanúságtételüket egy nagyrészt nem keresztény környezetben.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír