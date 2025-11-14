Leó pápa részvéttávirata Katona István püspök halálára

XIV. Leó pápa – 2025. november 14., péntek | 16:43
Ternyák Csaba egri érseknek címzett üzenetében XIV. Leó őszinte részvétét, atyai együttérzését fejezte ki Katona István nyugalmazott egri segédpüspök halála miatt. A részvéttáviratot Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa olvasta fel az elhunyt püspök temetésén november 12-én Egerben, a Szent János evangélista, Szent Mihály és Szeplőtelen Fogantatás titulusú főszékesegyházban.

Az alábbiakban a Szentatya – Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt – részvéttáviratát közöljük.

XIV. Leó pápa, miután értesült őexcellenciája Katona István, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke elhunytáról, atyai együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki excellenciádnak, a gyászoló családnak, a papságnak, a szerzeteseknek és az egész főegyházmegye híveinek.

Meggyőződve arról, hogy a pásztor, aki szolgálatát a „Mane nobiscum Iesu!” (Maradj velünk, Jézusunk!) jelmondat szellemében végezte, most teljességében élheti meg a feltámadt Úr jelenlétét, aki befogadja őt az Atya házába, hogy megadja számára az örök jutalmat.

A Szentatya, lélekben egyesülve mindazokkal, akik búcsúznak István püspöktől, hálát ad Istennek hosszú és gyümölcsöző egyházi szolgálatáért, és különösen megemlékezik lelkipásztori buzgóságáról, a hívekhez való állandó közelségéről, valamint a nevelésért végzett fáradhatatlan munkájáról. Szeretettel idézi fel azt a lelkületet, amellyel láthatóvá tudta tenni Krisztus vigasztaló jelenlétét az Egyház életében.

A megboldogult püspök lelkét a mennyei Atya irgalmába ajánlva Őszentsége apostoli áldását adja mindazokra, akik részt vesznek a temetési szertartáson.

Csatlakozva a Szentatyához mély együttérzésemet és őszinte részvétemet fejezem ki excellenciádnak, valamint mindazoknak, akik fájdalommal búcsúznak Katona István püspök úrtól,

Pietro Parolin bíboros, Őszentsége államtitkára

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Balogh Ferenc/Egri Főegyházmegye; Lambert Attila

Magyar Kurír

