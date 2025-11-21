Leó pápa: Semmilyen fájdalom nem olthatja ki bennünk Isten jóságának tükörképét

XIV. Leó pápa hétfőn üzenetet küldött a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága által szervezett, A méltóságot megőrző közösségek építése című konferencia résztvevőinek. Üzenetében arra buzdította a rendezvényen részt vevő szerzeteseket és szerzetesnőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan lehetne olyan közösségeket építeni, amelyek tiszteletben tartják minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát. Isten minden embernek méltóságot ad – hangsúlyozta a pápa. Megállapította, hogy

az emberi méltóság ajándék, és nem érdemekkel vagy erőszakkal szerezhető meg. „Abból a szerető tekintetből születik, amellyel Isten mindannyiunkat akart, és amellyel továbbra is akar minket”.

„Minden emberi arcon – még akkor is, ha fáradtság vagy fájdalom jellemzi – ott van a Teremtő jóságának tükörképe, egy olyan fény, amelyet semmilyen sötétség nem olthat ki.”

Leó pápa arra buzdította a szerzeteseket, hogy tisztelettel és gyengédséggel közeledjenek egymáshoz, hogy osztozhassanak terheikben és reményeikben. „A felebarátunk iránti gondoskodás és védelmezés a felismerésre képes tekintetből és a meghallgatásra képes szívből is fakad – mutatott rá Leó pápa.

A felebarátunk életéért való felelősségvállalásban tanuljuk meg az igazi szabadságot, azt a fajtát, amely nem uralkodik, hanem szolgál, nem birtokol, hanem kísér.”

A szerzetesek úgy döntöttek, hogy Krisztust követik a tisztaságban, a szegénységben és az engedelmességben – mondta, hozzátéve, hogy „teljes önátadásuk Krisztusnak” segíthet nekik megtanulni őszintén, szabad szívvel szeretni másokat.

A pápa ezután arra kérte a konferencia résztvevőit, hogy osszák meg tapasztalataikat másokkal, és tanulják meg, hogyan előzhetik meg „a bántalmazás minden formáját”. „Arra buzdítalak benneteket, folytassátok ezt az elkötelezettséget, hogy a közösségek egyre inkább a bizalom és a párbeszéd példáivá válhassanak, ahol minden embert tisztelnek, meghallgatnak és értékelnek....

Ahol az igazságosságot irgalmassággal élik meg, a sebek nyílássá válnak a kegyelemre.”

Végezetül XIV. Leó támogatásáról biztosította a Kiskorúak Védelmével Foglalkozó Pápai Bizottság munkáját. Arra buzdította a szerzeteseket, hogy működjenek együtt és mozdítsák elő az Egyházban „a védelmező kultúra növekedését”.

