Leó pápa a szerzetesnőkhöz: A világnak nagylelkű nőkre van szüksége

A Szantatya kiemelte a Szentföldön élő sarutlan karmeliták tanúságtételét, akik folyamatosan imádkoznak a békéért.

A jelen lévő szerzetesrendek alapítását jellemző „bátorság” közös vonásából merítve Leó pápa a Példabeszédek könyvének 31,10 verséről elmélkedett: „Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja.”



Krisztustól származó hűség

A válasz – mondta – a kongregációik történetében rejlik, a számos „erős és bátor rendkívüli nőben”, akik kezdetben válaszoltak Isten hívására, és akik utat nyitottak a későbbi generációk számára. Akik „Krisztust követve, szegényen, tisztán és engedelmesen folytatták a munkát, időnként egészen a vértanúságig”. Leó pápa emlékeztette őket a hűségre – amely Krisztustól származik, és az „aszkézisben, az imában, a szentségek iránti odaadásban és az Istennel és az Ő Igéjével való bensőséges kapcsolatban” gyökerezik –, amely megszentelt életük alapját képezi, legyen az szemlélődő vagy aktív jellegű.

Ha egy „immanentista” világban ez túlvilági „spiritualizmusnak” is tűnik, a különböző kongregációk tevékenységei, amelyek teljes mértékben „az Istentől származó erőnek” köszönhetők, megmutatják jelentőségüket a világban. A Szentatya ezután arra buzdította a szerzetesnőket, hogy tegyék magukat alázatossá, helyezzék erejüket Istenbe, és maradjanak közel hozzá, éppen azért, hogy visszatérhessenek az Isten művében való osztozáshoz a mindennapi életben.

Szentföldi sarutlan karmelita nővér ajándéka Leó pápának

A világnak nagylelkű nőkre van szüksége

A pápa szerint ez a dinamizmus megfigyelhető kongregációik alapítóiban és legkorábbi tagjaiban – Regina Protmannban, a Drága Vérről nevezett Marie Gertrude-ban, Marie-Anne de Tilly-ben (Louis Chauvet atyával együtt), Avilai Szent Terézben és a Kármel-hegyi remetékben –, akik mindannyian „szorosan egységben voltak Istennel, és ezért az Ő szolgálatának és az egész Egyház javának szentelték magukat”. Leó pápa szerint „ez az az örökség, amit kaptatok, és ami jelenléteteket itt olyan fontossá teszi”. Továbbá hangsúlyozta: „Valójában napjainkban is szükség van nagylelkű nőkre.”

Különböző női szerzetesrendek képviselői XIV. Leó pápánál

A karmeliták tanúságtétele

Beszédének végén Leó pápa külön is szólt a szentföldi sarutlan karmelita nővérekről, kiemelve „éber és csendes jelenlétüket a gyűlölet és az erőszak által szomorúan szétszaggatott helyeken”, „az Istenre való bizalommal teli ráhagyatkozás tanúságtételét” és „állandó imáikat a békéért”. „Mindannyian elkísérünk titeket imáinkkal és általatok mi is közel állunk a szenvedőkhöz” – mondta Leó pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media/ANSA

Magyar Kurír