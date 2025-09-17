Leó pápa szót emelt a szülőföldjüket elhagyni kényszerülő gázai palesztinok mellett

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 17., szerda | 18:25
A Szentatya szeptember 17-én délelőtt a Szent Péter téren tartotta meg a szokásos általános kihallgatást, amelynek végén a gázai palesztinok elfogadhatatlan helyzetéről is szólt.

A Szentatya felhívása az általános kihallgatás végén:

Kifejezem mély együttérzésemet a Gázában élő palesztin néppel, mely továbbra is félelemben és elfogadhatatlan körülmények között él, és kénytelen ismét elhagyni földjét.

A Mindenható Úr színe előtt, aki megparancsolta, hogy „Ne ölj!” (Kiv 20,13), és az egész emberi történelem színe előtt minden embernek sérthetetlen méltósága van, amelyet tisztelni és őrizni kell. Megismétlem felszólításomat a tűzszünetre, a túszok szabadon bocsátására, a diplomáciai tárgyalásokon alapuló megoldásra és a nemzetközi humanitárius jog teljes tiszteletben tartására.

Mindenkit kérek, hogy csatlakozzon buzgó imádságomhoz, hogy mielőbb beköszöntsön a béke és az igazságosság hajnala.

