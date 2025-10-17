Leó pápa találkozott Lula da Silva brazil elnökkel és fogadta a jordániai királyt is

XIV. Leó pápa – 2025. október 17., péntek | 11:02
XIV. Leó pápa október 13-án, hétfőn magánkihallgatáson fogadta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnököt és feleségét a Vatikánban, október 14-én, kedden délután pedig a Jordán Hásimita Királyság uralkodójával és feleségével, Rania királynéval találkozott az Apostoli Palotában.

A dél-amerikai ország államfőjét a felesége is elkísérte az audienciára.  Lula da Silva az X-en közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy beszélgetésük középpontjában a vallás, a hit, Brazília és a világ jelenlegi kihívásai álltak. A brazil elnök gratulált a pápának Dilexi te kezdetű apostoli buzdításához és annak üzenetéhez, miszerint „nem választhatjuk el a hitet a legszegényebbek iránti szeretettől”.

Az elnök azt is írta, hogy a találkozó során meghívta Leó pápát a COP30-ra, az Egyesült Nemzetek Szervezetének klímaváltozással foglalkozó konferenciájára, amelyre novemberben kerül majd sor Belémben, a brazil Amazonas vidékén.

XIV. Leó pápa nem tud részt venni az eseményen, a Vatikán azonban képviselteti magát a tanácskozáson – hangsúlyozta Lula da Silva. Az elnök jelenleg azért tartózkodik Rómában, mert részt vesz az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által összehívott Világélelmezési Fórumon.

XIV. Leó pápa másnap, október 14-én, kedden délután az Apostoli Palotában találkozott a jordániai Hásimita Királyság uralkodójával, II. Abdullah jordán királlyal és feleségével, Rania királynéval is. A királyi család magánlátogatáson vett részt. A Szent Damazusz udvarban fogadták őket, majd a Pápai Svájci Gárda kíséretében a második loggián és a Kelemen-termen keresztül a könyvtárba érkeztek. A királyi család bemutatta kíséretét a pápának, majd kölcsönösen átadták egymásnak ajándékaikat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

