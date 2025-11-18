Leó pápa üzenete Argentínába: A gazdaságnak a közjót kell szolgálnia

XIV. Leó felszólította az üzleti és ipari vezetőket: biztosítsák, hogy a gazdasági tevékenység az igazságosság, a befogadás és az emberi méltóság eszközeként szolgáljon. Amikor a gazdaság és a vállalkozás a közjó felé irányul, akkor „a jövő, a befogadás és az igazságosság motorjai lehetnek és kell is lenniük” – hangsúlyozta a pápa.

Az argentin gazdasági konferencia résztvevőihez intézett üzenetében a Szentatya emlékeztetett az Egyház társadalmi tanításának máig ható jelentőségére, amely XIII. Leó pápa 1891-es Rerum novarum kezdetű enciklikáján alapul. Ez a dokumentum elítélte sok munkavállaló igazságtalan körülményeit, és megerősítette, hogy sem nem igazságos, sem nem emberhez méltó a túlzott munkaterhelés, amely eltompítja a lelket és kimeríti a testet – szögezte le XIV. Leó. Továbbá rámutatott, hogy ugyanez az enciklika kiemelte „a méltányos bérhez, a szerveződéshez és a méltóságteljes élethez való jogot”, amelyek „a mai globalizált világban is feltűnően aktuális alapelvek, ahol a munkavállalók méltóságát még mindig túl gyakran megsértik”.

A gazdaság eszköz, nem cél

A Szentatya – emlékeztetve az Egyház álláspontjára – kiemelte:

a gazdaság nem öncél”, hanem „a társadalmi szövet egy lényeges, de részleges aspektusa, amelyben Isten minden ember iránti szeretetterve bontakozik ki”.

„A közjó megköveteli, hogy a termelést és a hasznot ne elszigetelten keressék, hanem minden férfi és nő teljes kibontakozásának előmozdítására irányuljanak” – fogalmazott a pápa. Elődjét, XIII. Leót idézve megerősítette: „ha a munkások tisztességes bért kapnak, ez lehetővé teszi számukra nemcsak családjuk eltartását, hanem egy kis tulajdon megszerzését is, valamint hogy jobban szeressék a saját kezükkel megművelt földet, amelytől megélhetést és méltóságot várnak, és így magasabb törekvések felé nyíljanak meg saját és szeretteik életében”.

XIV. Leó arra is figyelmeztetett, hogy az anyagi bőséggel rendelkezőknek „gondosan kerülniük kell, hogy a legcsekélyebb mértékben is megkárosítsák a kevésbé szerencséseket, veszélyeztetve megélhetésüket”, amely bár szerény, mégis „szentnek kell tekinteni, mert nélkülözhetetlen támaszát képezi létezésüknek”. A sikert „nem szabad kizárólag gazdasági értelemben mérni, hanem az emberi fejlődés, a társadalmi kohézió és a teremtett világ iránti gondoskodás elősegítésére való képességében is”.

Enrique Shaw példája

XIV. Leó pápa Argentína történelmére hivatkozva Tiszteletreméltó Enrique Shaw argentin üzletember alakját állította példaként a tanácskozás résztvevői elé. Enrique Shaw, akinek a szentté avatása folyamatban van, „ragyogó és közeli példája” volt annak, miként lehet harmonikusan egyesíteni a hitet és a vállalkozást. Megértette, hogy

az ipar nem pusztán egy termelő mechanizmus vagy a tőkefelhalmozás eszköze, hanem személyek valódi közössége, akik arra kaptak meghívást, hogy együtt növekedjenek.

Vezetési módját „az átláthatóság, a figyelmesség és az az elkötelezettség” jellemezte, hogy minden munkavállaló egy közös projekt részének érezze magát – emlékeztetett a Szentatya. – Támogatta az igazságos béreket, a képzési programokat, gondoskodott a munkavállalók egészségéről, és konkrét lépésekkel támogatta családjaikat.

A jövedelmezőséget „nem abszolútumnak, hanem egy emberi, igazságos és támogató vállalkozás fenntartása fontos elemének” tekintette. Még az üldöztetés és a betegség idején is „a szeretet cselekedeteként fogadta el a szenvedést”, és közel maradt munkásaihoz. Élete azt mutatja, hogy valaki lehet egyszerre üzletember és szent, hogy

a gazdasági hatékonyság és az evangéliumhoz való hűség nem áll szemben egymással, és hogy „a szeretet áthatolhat még az ipari és a pénzügyi struktúrákon is”

– nyomatékosította XIV. Leó pápa.

Felhívás az emberközpontú iparért

Üzenetének végén a Szentatya arra buzdította az argentin üzleti és ipari vezetőket, hogy engedjék az életszentséget „pontosan ott virágozni, ahol olyan döntések születnek, amelyek ezrek életét befolyásolják”.

A világnak sürgősen szüksége van olyan vállalkozókra és vezetőkre, akik „Isten és a felebarát iránti szeretetből a közjót szolgáló gazdaságért dolgoznak”

– hangsúlyozta a pápa. Kifejezte reményét, hogy a konferencia megújítja az elkötelezettséget „egy innovatív, versenyképes és mindenekelőtt emberi gazdaságért, amely képes fenntartani népeink fejlődését anélkül, hogy bárkit is hátrahagyna”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír