Leó pápa: Védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól!

„A technológia folyamatos fejlesztése és fejlődése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált”, különösen, ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. XIV. Leó ezt hangsúlyozta angol nyelvű üzenetében, amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett.

Ez a harmadik találkozó, amely az Orvos Világszövetség tajpeji nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvosetikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit.

Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, az üzenet felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica humanitas kezdetű enciklikájából, amelynek 178. bekezdése hangsúlyozza, hogy „a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani”. A bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron tárggyá teszi az emberek életét, ellentétben áll minden ember méltóságával, amelyet a szent írások szentesítenek. „Isten képére és hasonlatosságára teremtve – olvasható a Pápai Életvédő Akadémia elnökének küldött üzenetben a Teremtés könyvét idézve – minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalombahozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják.”

Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és apostoli áldását adta a Rómában tartott ülés minden résztvevőjére, bízva abban, hogy a tanácskozás során „az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni mint a valódi közjó alapjára”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Pápai Életvédő Akadémia

Magyar Kurír