Lezárult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kutatáshasznosítási és innovációs projektje

A projekt hatására felgyorsult az a folyamat, melynek köszönhetően megalakult az Egyetemi Innovációs Osztály, mely szervezeti egység dedikált feladata az egyetem polgárai által generált szellemi tudásvagyon hasznosításának támogatása. Ezen tevékenységnek köszönhetően a megvalósítási időszakban az intézmény potenciálisan értékesíthető szolgáltatásait népszerűsítő kiadványok készültek, elérhetővé vált egy, a K+F+I szolgáltatások online megrendelését biztosító weboldal (a K+F+I – kutatás, fejlesztés és innováció – olyan tudományos fejlesztő alkotómunkát jelöl, amelynek célja az ismeretanyag bővítése és felhasználása új megoldások kidolgozására – szerk.), valamint létrehoztak egy szellemi tulajdon védelmére elkülönített intézményi keretet. Létrehozták továbbá az Egyetemi, Vállalati Ökoszisztéma Portált, melynek köszönhetően növekedett az intézmény szolgáltatásportfóliójának láthatósága a külvilág számára. Ugyanezzel a céllal készült el az intézmény szőlőbirtokának működési modellel kiegészített marketingstratégiája és megújult arculata.

A fentebb bemutatott tevékenységeknek köszönhetően többek között a piaci partnerekkel 430 K+F+I szerződést és 26 K+F tanácsadói megbízást is kötött az egyetem különböző típusú szolgáltatásnyújtások kapcsán. Kiemelt siker a tárgyidőszakban megkötött nagy értékű felhasználói licencszerződés.

Ugyancsak ennek az időszaknak a kiemelkedő teljesítménye, hogy az intézmény három iparjogvédelmioltalom-bejelentést is tett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál.

Az egyetem kiemelt figyelmet szentel a hallgatók körében a szellemi tulajdon védelme lehetőségeinek megismertetésére, valamint a vállalkozói attitűd fejlesztésére. Ezen célja elérése érdekében a teljes megvalósítási idő alatt összesen 178 vállalkozói és üzletfejlesztési tematikájú képzést is szervezett, amelyen 1146 fő hallgató vett részt, továbbá 14 szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosságot növelő képzést is tartottak 1536 fő hallgató számára. Szintén a szemléletformálás jegyében két alkalomból álló innováció- és kutatásmenedzsment-képzésen, illetve egy projektmenedzsment-képzésen is részt vehettek az érdeklődő egyetemisták.

A projektnek fontos feladata volt a kutatási célú kapcsolatépítés is, mely kapcsán összesen 42 alkalommal történt valamilyen formában disszeminációs tevékenység (konferencia, publikáció stb.) az egyetem különböző kutatási eredményeivel kapcsolatban.

Forrás és fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem



