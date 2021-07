Lezárult a hátrányos helyzetű gyerekek zenetanulását támogató pályázat

A Belügyminisztérium és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2020 júliusában pályázatot hirdetett a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai lemorzsolódásának csökkentése érdekében, a Máltai Szimfónia Program közösségépítés és zenetanítás terén alkalmazott módszertana alapján. A pályázat az ország olyan településeit célozta meg, ahol kevés a munkahely és jellemző a szegregáció. A program a pedagógia, a zenepedagógia, valamint a szociális és közösségfejlesztő munka területét kapcsolta össze.

A nyertes pályázók munkáját a Máltai Szimfónia Program tanárai mentorálták, rendszeresen látogatva a településeket és támogatva a helyszíni programok kialakítását. Segítséget nyújtott a hangszerek beszerzésében, kottákat és módszertani segédanyagokat biztosított a zenetanításhoz.

2020 szeptembertől 2021 júniusáig 32 megvalósító szervezet 94 pályázat keretében indította el közösségi zenei programját a felzárkózó települések 67 helyszínén. Ezek közül 34 településen dolgoztak a Máltai Szimfónia Program zenetanárai, összesen harmincketten. A legtöbb helyszínen heti két alkalommal tartottak foglalkozásokat. A pályázati időszak 7 hónapja alatt 75 zenetanár összesen 2326 foglalkozást tartott, amelyeken 3045 gyermek vett részt legalább egy alkalommal.

A koronavírus-járvány az iskolai közösségeket is erőteljesen sújtotta: sok gyermek maradt biztonságos és előremutató elfoglaltság nélkül. A tanárok az eredetileg tervezett csoportos oktatás helyett kis létszámú vagy – a lezárások ideje alatt több településen – online zenei foglalkozásokat tartottak, a személyes találkozással járó workshopokat pedig online konferenciákkal, a fellépéseket videokoncertekkel helyettesítették.

A programra – ahogyan a címe is utal rá – jellemző volt a zenei sokféleség, az autentikus cigányzenétől a gyerekdalokon keresztül a népzenéig többféle zenei stílus is teret kapott. A legtöbb helyszínen pengetős (56 település) és ütős (51) hangszereken zajlott az oktatás, de vonós (22), billentyűs (14) és fúvós (10) hangszerek közül is választhattak a gyerekek.

A hangszeres játék számos olyan készséget fejleszt, amely nélkülözhetetlen a tanuláshoz: javítja többek között a figyelemkoncentrációt, az emlékezőképességet. Elősegíti, hogy a gyerekek minél jobban ki tudják fejezni az érzéseiket, és kitartásra ösztönöz. A közös zenélés során megtanulják az együtt alkotás örömét, az együttműködés fontosságát.

A pályázatot országszerte közösségi programok és koncertek zárták – a növendékek megmutathatták szüleiknek, barátaiknak, pedagógusaiknak az eddig tanultakat.

Június utolsó hetében Kistolmácson, Nógrádszakálban, Tiszaburán, Kaposváron és Lakócsán zajlottak területi koncertek, amelyeken több település zenekarai találkoztak és muzsikáltak együtt. Ezeken a területi koncerteken összesen 325 tanítvány lépett fel.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján közzétett videókon betekinthetnek a nógrádszakáli, a tiszabői és a tiszaburai előadásokba, utóbbin Notár Mary is énekelt a zenészekkel.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Fekete István

Magyar Kurír