Liturgia – Restaurálás – Műtárgy – Egyháztörténeti képzés indul a Képzőművészeti Egyetemen

A szakrális európai művészetet elsősorban a készítéstechnika, a restaurálás, valamint a műtárgyvédelem szempontjai szerint megközelítő előadás-sorozatra a művészet iránt érdeklődő pedagógusok, egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, tanárai, hitoktatók, lelkipásztori munkatársak jelentkezését várják, továbbá régészeket, muzeológusokat, művészeket, a vizuális kultúra területén működő személyeket, akik mélyíteni, frissíteni szeretnék ismereteiket.

A kurzus az európai művészet hagyományainak, legfontosabb alkotásainak bemutatására törekszik, a hangsúlyt főként a készítéstechnikára, az anyagra, a restaurálásra helyezve. Külön előadás tárgyalja a főbb ötvöstechnikákat és bemutatja a középkori ötvösség legismertebb fennmaradt emlékeit. Bemutatják a középkori oltárképek legjellemzőbb festéstechnikáját, a táblaképfestészetet is, kitérve a mesterségbeli sajátosságokra, nehézségekre, a felhasznált anyagokra, a tempera és az olajfestés technikai és esztétikai eltéréseire. Szó esik a barokk freskófestészetről, vászon hordozóra festett képek jellemző magyarországi példáiról is. A régi szobrok restaurálásának kérdéseit a készítéstechnika alapján külön csoportosítva tárgyalják a faszobrok, valamint a kő- és márvány szobrászat területén, a legfontosabb magyarországi emlékek bemutatásával. A tanfolyam témája lesz a papírhordozó megjelenésének jelentősége, alkalmazásának sokszínűsége. A középkori, a reneszánsz, a barokk művészet legváltozatosabb aranyozási módszereinek rejtelmeibe az évtizedek óta evvel foglalkozó restaurátor vezeti be a hallgatókat.

Az utolsó órán a Restaurátor Tanszék tanév végi kiállításán szereplő műtárgyak történetét ismerhetik meg a résztvevők; a kiállított tárgyak készítéstechnikájának ismertetése mellett a restaurálás folyamataiba, az esztétikai helyreállítás kérdéskörébe a restaurálást irányító egyetemi oktatók vonják be őket.

helyszíne: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

ideje: 1 szemeszter (12 x 1,5 óra), szerdánként 18-tól 19.30-ig

részvételi díj: 30 ezer forint

felelős oktatók: Boros Ildikó, Fehér Ildikó

oktatók: Forrai Kornélia festőrestaurátor művész, Csordás Zoltán grafikus- és festőművész, Czinege András szobrász-restaurátor művész, Káldi Richárd szobrász-restaurátor művész, Szabó Andrea grafikusművész, Fiam Judit festőrestaurátor művész, Szemerey-Kiss Balázs szobrász-restaurátor művész, Heitler András festőrestaurátor művész, Terdik Szilveszter művészettörténész, régész, Fehér Ildikó művészettörténész, Boros Ildikó szobrász-restaurátor művész.

A résztvevők a szemeszter végén oklevelet és kreditigazolást kapnak, mivel a tanfolyam pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül.

A képzés február 5-én kezdődik.

További információ és jelentkezési lap ITT. A kitöltött jelentkezési lapokat január 20-ig várják a szakralismuveszet.tanfolyam@mke.hu e-mail-címre.

Forrás: mke.hu; Váci Egyházmegye



