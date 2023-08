Lőrinc-napi találkozót tartottak a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár munkatársai

A szakmai tanácskozást megtisztelte érdeklődő jelenlétével az főegyházmegye főpásztora, Kovács Gergely érsek is. A találkozó vendégelőadói Budapestről érkeztek: P. Holl Adrien, a fővárosi levéltár állományvédelmi osztályának vezetője és Haraszti Viktor, a fővárosi levéltár főigazgató-helyettese. Előadásukat a levéltárak vészhelyzeti protokolljáról tartották, az iratok menekítésének a Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország által közösen kidolgozott tervét ismertették tűz-, víz- és háborúveszély esetén. Felhívták a figyelmet a levéltáruk által nyújtott e-learning lehetőségekre is, valamint az „Egy a múltunk, őrizzük egyazonképp a jövőnek” elnevezésű szakmai továbbképzés lehetőségére is, amelyek elvégzése ingyenes.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár (GYFL) munkatársai szóban és vetítéssel egybekötött előadásokkal számoltak be az elmúlt év szakmai megvalósításairól és a megoldáskeresés reményében elakadásaikat is feltárták. Szóba került az egyházközségi levéltárak és könyvtárak eddigi begyűjtésének helyzete és preventív konzerválása, tudományos feldolgozásuk és digitalizálásuk, az értékesebb példányok restaurálása, különböző kutatások eredményei és előkészítés alatt álló kiadványok ügye.

A korábbi évek szokásához igazodva, a munkaközösség tagjainak családjaival közösen folytatódott a rendezvény, akikkel meglátogatták a Haáz Rezső Múzeum időszakos kiállításait (papírszínház, játék-katonák és a református gimnázium története).

A program Lövétén folytatódott, ahol a Mihály János által rendezett imakönyv-kiállítást tekinthették meg a levéltárosok.

Augusztus 12-én a levéltárosokért felajánlott szentmisét követően a környék néhány jelesebb műemléktemplomába látogattak el a résztvevők. Homoródkarácsonyfalván meglátogatták a római katolikus és unitárius templomokat, Székelyzsomboron a Nyírő József-emlékházat, valamint Székelydályán a református templomot.

A kétnapos szakmai összejövetel a közösségépítésen túl feltöltődést és hivatásbeli megerősödést eredményezett minden jelenlévő számára.

Forrás: Romkat.ro / Bernád Rita

Fotó: Mihály János; Bernád Rita

Magyar Kurír