Lourdes megnyitotta kapuit a zarándokok előtt

Szombaton délután 17.30-kor a világ legnagyobb kegyhelyei (többek közt Lourdes, Fatima, Luján, Milagro, Guadalupe, San Giovanni Rotondo és Pompei) élő video-összeköttetésben kapcsolódnak a vatikáni lourdes-i barlanghoz, ahol Ferenc pápa a Máriának szentelt májusi hónap lezárásaként elimádkozza a rózsafüzért, a Szűzanya lába elé helyezi az emberiség gondjait és fájdalmait, és kéri segítségét. A kezdeményezést az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa hirdette meg a következő mottóval: „Állhatatosan és közösen az imában Máriával együtt” (vö. ApCsel 1,14).

A bekapcsolódó kegyhelyek között van Lourdes, ahol a káplánok a járvány egész ideje alatt szüntelenül imádkoztak a barlangnál, amelynél a Szűzanya megjelent Soubirous Szent Bernadettnek. Fohászkodtak Szűz Máriához mindazok nevében, akik nem jöhettek el a kegyhelyre. Nicola Ventriglia, az olasz zarándokok káplánja nyilatkozott a lourdes-i légkörről a Vatikáni Rádiónak: „Mindig nagyon szép itt, most pedig még inkább. Miután Franciaország is feloldotta a karantént, mi is megnyithattuk a kegyhely kapuit. Így újra érkeznek hozzánk zarándokok, akik szép lassan »birtokba veszik« a barlangot, amit az elmúlt két hónapban a lehető legjobban megőriztünk.”

A biztonsági előírásoknak megfelelően egyelőre csak 100 kilométeres körzetben szabad mozogni Franciaországban. Ezenkívül meg kell tartani a személyek közötti távolságot, és szájmaszkot kell viselniük a zarándokoknak. Tekintettel arra, hogy a lourdes-i kegyhely szabadtéren van, a hatóságok nem korlátozták a hívek számát. Ventriglia atya elmondta, hogy jelenleg naponta legfeljebb 350–400 fő van jelen egyszerre, a legtöbben a délutáni rózsafüzér imádságra érkeznek. A nyitás fokozatos: először délután 14 és 18 óra között fogadták a zarándokokat, május 27-e óta pedig már reggel 8-tól este 6-ig nyitva áll a kegyhely. Csoportosan is részt vehetnek szentmisén a zarándokok, csütörtök délelőtt például legalább százan voltak a misén.

Nagyon sok önkéntes szeretne jönni Lourdes-ba, hogy segítsen, de a hatóságok korlátozták a számukat. Olaszországból egyelőre nem érkezhetnek segítők, amíg meg nem nyitják a határokat. Ebben a szakaszban nagyon fontos, hogy betartsuk a megelőző előírásokat. Az emberek nagyon fegyelmezettek – mondta el a Vatikáni Rádiónak az olasz zarándokok káplánja. A medencéket egyelőre nem használhatják, de az öt csapból szüntelenül folyó forrásvízből meríthetnek a hívek.

Nagy öröm a lourdes-i kegyhely számára, hogy szombaton délután együtt imádkozhatnak Ferenc pápával. Bátorításként élik meg, hogy a pápa a lourdes-i barlangnak a Vatikáni Kertekben található másolatánál fohászkodik a Szűzanyához, éppúgy, mintha velük volna Franciaországban. Óriáskivetítőn fogják látni a Szentatyát, és a kegyhelyen szolgáló valamennyi pap együtt imádkozik a pápával. Ez mintegy lezárja azt a hosszú szünetet, amíg a kegyhely nem fogadhatott zarándokokat, és csak a káplánok imádkoztak reggel 7-től este fél 9-ig mindennap.

Úgy éreztük magunkat, mint Mózes, aki feltartott kézzel imádkozik az egész emberiségért. A világ imádságos tüdejének éreztük magunkat. Volt olyan nap, amikor 1500 oldalnyi imaszándékig jutottunk, szívünk csordultig telt meghatottsággal

– mondta Ventriglia atya. Majd hozzátette: „Lourdes sajátos hivatása Mária 1858-as jelenlétéből fakad. 18 alkalommal jelent meg itt Bernadettnek. Mária mosolya, mely lehetővé tette, hogy Bernadett két lábbal a földön élje életét, és szebbé tette napjait, szeretném, ha mindenkire átragadna, aki erre a helyre tekint.”

Mit üzen azoknak, akik a járványban elveszítették szeretteiket, és nem lelnek békére? Az olasz káplán megvallotta: „Úgy veszíteni el hozzátartozónkat, hogy nem tudjuk elmondani neki, hogy szeretjük – nagy fájdalmat okoz, és a seb sokáig megmarad. Ez a járvány azonban nem Isten büntetése. Ki tudja, mit akart ezzel üzenni nekünk az Úr, és mi megértjük-e szándékát? Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka fogalmazta ezt meg nagyon jól, híressé vált nagypénteki tanításában: ez a járvány, ha jól odafigyelünk, megtanít minket arra, hogyan éljük az életet, és keresztényként milyen életünk legyen.”

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír